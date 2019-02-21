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Длинные нарды для Android

Длинные нарды 5.65 для Android

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Описание Длинные нарды 5.65 для AndroidОписание   Скачать Длинные нарды 5.65 для AndroidСКАЧАТЬ (20,17 Мб) Скриншоты Длинные нарды 5.65 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Длинные нарды 5.65 для AndroidСтатистика   Отзывы о Длинные нарды 5.65 для AndroidОтзывы (76)  
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4.10 из 5, всего оценок - 125
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Длинные нарды – отличная реализация старинной настольной игры в длинные нарды, в которой можно сражаться как против искусственного интеллекта, так и против других игроков (также доступны режимы игры по Bluetooth и по сети Интернет).

Можно выбирать цвет фишек, доступны всплывающие сообщения, подсветка возможных ходов и ручной поворот экрана. Присутствует возможность восстановить игру, если произошел обрыв связи. Соревнуйтесь с игроками со всего мира и попытайтесь войти в список лучших игроков. Во время игры по сети, не оскорбляйте своих соперников, так как за это предусмотрен бан.

Что нового в Длинные нарды 5.65 для Android?
  • улучшена стабильность
  • новые смайлы
Скриншоты Длинные нарды:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 109 715
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические
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Отзывы о программе Длинные нарды

Аааа про Длинные нарды 5.51 для Android [22-01-2019]

Игра говно, полное неуважение к игрокам, создалось впечатление что если купить фишки за бабки то внезапно начнёт везти, были случаи когда подъигрывает мне , и наоборот, интерес пропадает
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Олег про Длинные нарды 5.51 для Android [17-01-2019]

игра я вам скажу не честная ребята.придумали какую-то отправку хода и почему в мое время...время должно быть нейтральное.я свой ход выполняю вовремя.дают выиграть пару тройку раз,а потом начинается нервяк до матов...в наглую тупо сливают...я на одном сайте смотрел отзывы
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_odin_iz_nix_ про Длинные нарды 5.51 для Android [03-11-2018]

ребята)))если играть не умеете то и в реале вам мало везет))может вы просто лошкомойники)или нытики?
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Volody1266 про Длинные нарды 5.51 для Android [29-06-2018]

Эти тупоголовые нормально создать ничего не могут мозгов нехватает
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Вася про Длинные нарды 5.49 для Android [24-05-2018]

Игра дерьмо,а в чате одни маромои
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