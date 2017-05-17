Process Monitor для Windows

Process Monitor 3.33

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Описание Process Monitor 3.33Описание   Скачать Process Monitor 3.33СКАЧАТЬ (975 Кб) Скриншоты Process Monitor 3.33Скриншоты (5)   Статистика Process Monitor 3.33Статистика   Отзывы о Process Monitor 3.33Отзывы (2)  
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3.70 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.70 из 5
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Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков. включая расширенную и безвредную фильтрацию, всеобъемлющие свойства событий, такие как ID сессий и имена пользователей, достоверную информацию о процессах, полноценный стек потока со встроенной поддержкой всех операций, одновременный запись информации в файл и многие другие возможности.

Эти уникальные возможности делают Process Monitor ключевым инструментом для устранения неполадок и избавления от вредоносных программ.

Особенности:

  • отслеживание запуска и завершения работы процессов и потоков, включая информацию о коде завершения;
  • отслеживание загрузки образов (библиотек DLL и драйверов устройств, работающих в режиме ядра);
  • больше собираемых данных об параметрах операций ввода и вывода;
  • безвредные фильтры, которые можно установить на любое поле с данными, позволяют устанавливать фильтры, которые не будут приводить к потере данных;
  • сбор стеков потоков для каждой операции позволяет в большинстве случаев определить исходную причину выполнения операции;
  • достоверный сбор информации о процессах, включая путь к образу процесса, командную строку, а также ID пользователя и сессии;
  • усовершенствованная архитектура записи журналов расширяет возможности программы до десятков миллионов зарегистрированных событий и гигабайтов записанных данных о событиях;
  • дерево процессов отображает отношения между всеми процессами, перечисленными в сведениях трассировки;
  • детальные подсказки позволяют получить удобный доступ к форматированным данным, которые не помещаются в колонке;
  • прекращаемый поиск;
  • запись в журнал всех операций во время загрузки системы.
Что нового в Process Monitor 3.33?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Process Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)18 / 24 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Расширения
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Отзывы о программе Process Monitor

Дмитрий про Process Monitor 3.32 [14-05-2017]

На Windows XP SP3 Rus x86 не запускается - ошибка "Точка входа в процедуру InitializeSRWLock не найдена в библиотеке KERNEL32.dll."
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Vlad про Process Monitor 2.96 [28-01-2012]

Шикарная прога, выручала много раз... Русинович молодчина, великолепные утилиты пишет!!!
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