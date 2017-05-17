Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков. включая расширенную и безвредную фильтрацию, всеобъемлющие свойства событий, такие как ID сессий и имена пользователей, достоверную информацию о процессах, полноценный стек потока со встроенной поддержкой всех операций, одновременный запись информации в файл и многие другие возможности.

Эти уникальные возможности делают Process Monitor ключевым инструментом для устранения неполадок и избавления от вредоносных программ.



Особенности: