Norton Bootable Recovery Tool для Windows

Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26

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Описание Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26Описание   Скачать Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26СКАЧАТЬ (858,44 Мб) Скриншоты Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26Скриншоты (2)   Статистика Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26Статистика   Отзывы о Norton Bootable Recovery Tool 7.1.0.26Отзывы (3)  
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2.99 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 2.99 из 5
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Norton Bootable Recovery Tool восстанавливает работоспособность компьютера в тех случаях, когда он сильно заражен, работает неправильно и даже не загружается. Создает пользовательский диск аварийного восстановления (CD/DVD/USB) до заражения системы, позволяющий быстро восстановить работоспособность компьютера, если операционная система настолько заражена, что ее не удается загрузить. Помогает решить "самые ужасные" проблемы с компьютером. Например, когда мошенническое ПО настолько глубоко внедряется в операционную систему, что для его удаления требуются специальные средства. Пользовательский диск аварийного восстановления позволит загрузить компьютер в безопасной среде, давая возможность устранить угрозы, вызвавшие неполадку; после этого можно сразу вернуться к нормальной работе.

Скриншоты Norton Bootable Recovery Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Резервное копирование
 Вирусов нет в Norton Bootable Recovery Tool 4.1.0.15 ( 5 Ноябрь 2011)

Отзывы о программе Norton Bootable Recovery Tool

user про Norton Bootable Recovery Tool 5.1.0.26 [09-06-2013]

ТРЕБУЕТ ВВЕСТИ КОД ПРОДУКТОВ NORTON!
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Timm про Norton Bootable Recovery Tool 3.1.0.11 [05-02-2011]

Это значит,что сначала загружается мастер загрузок, а только потом сама программа,которая и весит 167 мб.
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sleast про Norton Bootable Recovery Tool 3.1.0.11 [04-02-2011]

Скачал, хотел установить, а он начал загружать 167,88 Mb с Norton Download Manager...(((
Что бы это значило?!
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