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5 Norton Bootable Recovery Tool восстанавливает работоспособность компьютера в тех случаях, когда он сильно заражен, работает неправильно и даже не загружается. Создает пользовательский диск аварийного восстановления (CD/DVD/USB) до заражения системы, позволяющий быстро восстановить работоспособность компьютера, если операционная система настолько заражена, что ее не удается загрузить. Помогает решить "самые ужасные" проблемы с компьютером. Например, когда мошенническое ПО настолько глубоко внедряется в операционную систему, что для его удаления требуются специальные средства. Пользовательский диск аварийного восстановления позволит загрузить компьютер в безопасной среде, давая возможность устранить угрозы, вызвавшие неполадку; после этого можно сразу вернуться к нормальной работе.