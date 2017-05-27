EZ CD Audio Converter (Easy CD-DA Extractor) - мощное многофункциональное приложение для работы с аудиофайлами, позволяющее преобразовать дорожки из AudioCD в различные форматы, такие как .mp3, .wav, .wma, .flac и .aac. и др., а также проводить конвертацию файлов между этими форматами. Кроме того, данный инструмент позволяет записывать музыку на компакт диски, поддерживает мультисессию, автоматически определяет оптимальную скорости записи и много чего другого.

Также EZ CD Audio Converter также включает в себя редактор тегов, дающий возможность организовать музыкальные файлы перед началом преобразования. Программа имеет простой интуитивно понятный дружественный интерфейс, что делает возможной работу с программой даже начинающим пользователям.

Основные особенности и функции программы: