Mp3tag 2.82

Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах

TagScanner 6.0.21

TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. TagScanner переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их

MusicBee 3.0.6335

MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами,