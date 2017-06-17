Tag&Rename - утилита служит для создания и сортировки больших массивов/архивов музыкальных медиафайлов. Программа поддерживает большое число форматов (MP3, MPC, MP+, Flac, WMA, ASF, WMV, Ogg Vorbis), умеет получать данные из ID3, ID3 v.2, CDDB, FreeBD и т.д., обладает мощным поисковым движком по композициям, альбомам и авторам. Обладает достаточно удобным интерфейсом.
Spider Player - Это бесплатный многофункциональный аудио плеер для Windows использующий для воспроизведения звука известную библиотеку Bass audio library и набор ее
Отзывы о программе Tag&Rename
papamoski про Tag&Rename 3.9.13 [16-04-2017]
Было бы удобнее, если, бы в открывающемся окне редакции тэга, появилась кнопка, которая после всех исправлений, открывала бы следующий файл, а предыдущий (исправленный) сохраняла и переименовывала автоматически. | | Ответить
asfg про Tag&Rename 3.9.3 [09-02-2016]
не хрена она не крутая с каждым обновлением всё хуже и хуже .
достали как обновилась так вся менюха поп***де ,
заи**ли чесно слово.
улучшайте графику, менюху не трогайте | | Ответить
Danek про Tag&Rename 3.9.1 [15-08-2015]
Очень крутая программа, пользуюсь ей уже лет 5. С тэгами можно делать, что хочешь. Можно создавать шаблоны, т.к. тебе нравится, чтобы выглядел трек. Например: Pete Tong --- BBC Radio 1 или pete tong -_- bbc radio 1. | 1 | Ответить
serg про Tag&Rename 3.6.6 [09-06-2013]
хороша программка-всё удачно.только стоит неадекватно дорого | | Ответить
Рус про Tag&Rename 3.6 [16-01-2013]
Лучшая! Пользуюсь её portable версиями. | | Ответить