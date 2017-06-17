Tag&Rename для Windows

Tag&Rename 3.9.14

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Описание Tag&Rename 3.9.14Описание   Скачать Tag&Rename 3.9.14СКАЧАТЬ (6,88 Мб) Скриншоты Tag&Rename 3.9.14Скриншоты (7)   Статистика Tag&Rename 3.9.14Статистика   Отзывы о Tag&Rename 3.9.14Отзывы (16)  
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4.43 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Tag&Rename - утилита служит для создания и сортировки больших массивов/архивов музыкальных медиафайлов. Программа поддерживает большое число форматов (MP3, MPC, MP+, Flac, WMA, ASF, WMV, Ogg Vorbis), умеет получать данные из ID3, ID3 v.2, CDDB, FreeBD и т.д., обладает мощным поисковым движком по композициям, альбомам и авторам. Обладает достаточно удобным интерфейсом.

Скриншоты Tag&Rename:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 25 604
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы - Утилиты, Плагины
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Отзывы о программе Tag&Rename

papamoski про Tag&Rename 3.9.13 [16-04-2017]

Было бы удобнее, если, бы в открывающемся окне редакции тэга, появилась кнопка, которая после всех исправлений, открывала бы следующий файл, а предыдущий (исправленный) сохраняла и переименовывала автоматически.
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asfg про Tag&Rename 3.9.3 [09-02-2016]

не хрена она не крутая с каждым обновлением всё хуже и хуже .
достали как обновилась так вся менюха поп***де ,
заи**ли чесно слово.
улучшайте графику, менюху не трогайте
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Danek про Tag&Rename 3.9.1 [15-08-2015]

Очень крутая программа, пользуюсь ей уже лет 5. С тэгами можно делать, что хочешь. Можно создавать шаблоны, т.к. тебе нравится, чтобы выглядел трек. Например: Pete Tong --- BBC Radio 1 или pete tong -_- bbc radio 1.
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serg про Tag&Rename 3.6.6 [09-06-2013]

хороша программка-всё удачно.только стоит неадекватно дорого
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Рус про Tag&Rename 3.6 [16-01-2013]

Лучшая! Пользуюсь её portable версиями.
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