Metatogger - мощная программа для каталогизации, упорядочивания и сортировки музыкальных коллекций на ПК. С помощью этого приложения можно заполнять и редактировать все метаданные, содержащиеся в тегах, что сделает ваши альбомы более красивыми, информативными и удобными для последующего поиска.

Стоит отметить, что есть возможность скачивать метаинформацию из интернета - введите название композиции, прослушайте предложенные варианты и подберите наиболее подходящий из списка. Здесь же, кстати, можно находить и тексты песен.

Поддерживаются все самые популярные форматы звуковых файлов: mp3, flac, ogg, wma, wav, aac и другие.