Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши над иконкой в трее, панелью задач, треем, рабочим столом или заголовком окна, а также при движении мыши у края экрана либо с помощью "горячих" клавиш.
Ключевые особенности программы:
Управление громкостью при вращении колеса мыши над:
иконкой в трее;
панелью задач;
треем;
рабочим столом;
заголовком окна.
Управление громкостью движением мыши у края экрана монитора.
Возможность отключения звука одним кликом.
Поддержка "горячих" клавиш.
Возможность смены скинов.
Наличие OSD (экранное меню).
Наличие всплывающих подсказок.
Настройка событий мыши.
Выбор скорости изменения громкости.
Что нового в Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 beta?
Исправлена функция установки громкости для устройства с Расписания
Исправлена опция Сбросить баланс(50/50) в Горячих клавишах
Исправлен синий экран на Windows 10 FCU
Исправлена ошибка в расписаниях(не все задачи запускались по времени)
Добавлена опция Отключать звук при нулевой громкости
Добавлена опция альтернативной автозагрузки(пока что через Config.ini параметр ScheduleAutoRun=1 секция Main)
Добавлена возможность устанавливать на горячие клавиши комбинации:MouseX1 + MouseMiddle, Mousex2 + MouseMiddle
Исправлено управление устройствами в Windows 10
Исправлено: Установить устройство по умолчанию для Windows 10