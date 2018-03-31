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Volume2 для Windows

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 beta

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Описание Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 betaОписание   Скачать Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 betaСКАЧАТЬ (8,08 Мб) Скриншоты Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 betaСкриншоты (3)   Статистика Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 betaСтатистика   Отзывы о Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 betaОтзывы (28)  
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4.65 из 5, всего оценок - 108
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши над иконкой в трее, панелью задач, треем, рабочим столом или заголовком окна, а также при движении мыши у края экрана либо с помощью "горячих" клавиш.

Ключевые особенности программы:

  • Управление громкостью при вращении колеса мыши над:
    • иконкой в трее;
    • панелью задач;
    • треем;
    • рабочим столом;
    • заголовком окна.
  • Управление громкостью движением мыши у края экрана монитора.
  • Возможность отключения звука одним кликом.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Возможность смены скинов.
  • Наличие OSD (экранное меню).
  • Наличие всплывающих подсказок.
  • Настройка событий мыши.
  • Выбор скорости изменения громкости.
Что нового в Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.409 beta?
  • Исправлена функция установки громкости для устройства с Расписания
  • Исправлена опция Сбросить баланс(50/50) в Горячих клавишах
  • Исправлен синий экран на Windows 10 FCU
  • Исправлена ошибка в расписаниях(не все задачи запускались по времени)
  • Добавлена опция Отключать звук при нулевой громкости
  • Добавлена опция альтернативной автозагрузки(пока что через Config.ini параметр ScheduleAutoRun=1 секция Main)
  • Добавлена возможность устанавливать на горячие клавиши комбинации:MouseX1 + MouseMiddle, Mousex2 + MouseMiddle
  • Исправлено управление устройствами в Windows 10
  • Исправлено: Установить устройство по умолчанию для Windows 10
Скриншоты Volume2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)41 / 80 937
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
 Программа Volume2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Volume2

Михаил про Volume2 1.1.5.404 [15-03-2018]

ОООчень Полезная прога! Спасибо зща обновление!
Пожалуйста, обновите этот же плагин на AIMP4. Выдаёт в последнее время ошибку, видимо после обновлений.
Спасибо Ещё раз!
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Петр про Volume2 1.1.5.404 [05-02-2018]

Невероятно удобная программа. Автор если читаете тут комментарии, то нельзя ли добавить в настройки События мыши в трее- Одиночный клик средней - пункт откл, вкл микрофон ?
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CСерый про Volume2 1.1.4.347 [26-03-2017]

Прога обалденная, давно пользуюсб Без неё ваще жесть, винда неполноценная. Автора отблагодарю на днях, чисто от души
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vol про Volume2 1.1.4.347 [04-11-2015]

лучшая прога. штук 5 пробовал. Остальное ерунда.
Куча функций полезных
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hauptmann про Volume2 1.1.4.347 [01-11-2015]

win 7x64 раньше норм. работала,но стала вдруг не корректно,после переустановки при вращении колеса над треем перестал появлятся индикатор,звук не меняется- т.е.вообще не работает.
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