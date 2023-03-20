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TempoPerfect Metronome Software для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 277 | Статистика
Размер:314 Кб
TempoPerfect Metronome Software скриншот № 1

TempoPerfect Metronome Software - полезная для музыкантов утилита, которая представляет собой электронный метроном, с помощью которого можно контролировать темп в музыкальном произведении.

Программа предоставляет образцы такта (adagio, largo, allergo, presto и др.), которые можно редактировать по желанию пользователя, меняя темп, размер и пр. Также для наглядности присутствует индикатор такта.

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