TempoPerfect Metronome Software для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категории:
|другое - Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 277 | Статистика
|Размер:
|314 Кб
TempoPerfect Metronome Software - полезная для музыкантов утилита, которая представляет собой электронный метроном, с помощью которого можно контролировать темп в музыкальном произведении.
Программа предоставляет образцы такта (adagio, largo, allergo, presto и др.), которые можно редактировать по желанию пользователя, меняя темп, размер и пр. Также для наглядности присутствует индикатор такта.
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