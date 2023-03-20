TempoPerfect Metronome Software - полезная для музыкантов утилита, которая представляет собой электронный метроном, с помощью которого можно контролировать темп в музыкальном произведении.

Программа предоставляет образцы такта (adagio, largo, allergo, presto и др.), которые можно редактировать по желанию пользователя, меняя темп, размер и пр. Также для наглядности присутствует индикатор такта.