Western Digital Data Lifeguard Diagnostic - небольшая фирменная утилита компании Western Digital, которая предназначена для проверки внутренних и внешних накопителей WD. Кроме того программа считывает показания S.M.A.R.T. с отображением критических значений параметров, а также позволяет узнать объем, артикулы моделей и серийные номера жестких дисков, подключенных к ПК. Программа содержит два вида тестов (быстрый, предоставляющий данные о состоянии S.M.A.R.T., а так же служебную информацию, позволяющую оценить степень дефектности и работоспособности жесткого диска; расширенный - определяет битые (bad) сектора и по возможности исправляет их или изолирует) и функцию забивания данных нулями, что является аналогом форматирования.

Отзывы о программе Western Digital Data Lifeguard Diagnostic Smechurik Помогла исправить несколько дисков, причем не только wd, но и sg ht. Не ко всем дискам правда подходит. После нее скан Викторией идеальный! Но не стоит ждать чудес, убитые диски не поправит! Очень полезный инструмент, рекомендую. Только не забываем что после пары тройки раз ее использования диск становится флешкой usb 1+, падае скорость. Берегите свои диски. Используйте с умом данную программу

| 1 | Ответить Супер Программа супер

| | Ответить Леший Редкий кал! Находит БЭД и нужно жать кнопку. Я чё, должен тут сутки сидеть с мышью? А ДА НА ВСЕ нет...

3 | 9 | Ответить Tryndec Не раз выручала !

1 | | Ответить htx отличная программа

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