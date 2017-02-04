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Western Digital Data Lifeguard Diagnostic для Windows

Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31

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Описание Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31Описание   Скачать Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31СКАЧАТЬ (605 Кб) Скриншоты Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31Скриншоты (4)   Статистика Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31Статистика   Отзывы о Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.31Отзывы (5)  
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4.17 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Western Digital Data Lifeguard Diagnostic - небольшая фирменная утилита компании Western Digital, которая предназначена для проверки внутренних и внешних накопителей WD. Кроме того программа считывает показания S.M.A.R.T. с отображением критических значений параметров, а также позволяет узнать объем, артикулы моделей и серийные номера жестких дисков, подключенных к ПК.

Программа содержит два вида тестов (быстрый, предоставляющий данные о состоянии S.M.A.R.T., а так же служебную информацию, позволяющую оценить степень дефектности и работоспособности жесткого диска; расширенный - определяет битые (bad) сектора и по возможности исправляет их или изолирует) и функцию забивания данных нулями, что является аналогом форматирования.

Скриншоты Western Digital Data Lifeguard Diagnostic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)25 / 17 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе Western Digital Data Lifeguard Diagnostic

Smechurik про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.29 [19-03-2016]

Помогла исправить несколько дисков, причем не только wd, но и sg ht. Не ко всем дискам правда подходит. После нее скан Викторией идеальный! Но не стоит ждать чудес, убитые диски не поправит! Очень полезный инструмент, рекомендую. Только не забываем что после пары тройки раз ее использования диск становится флешкой usb 1+, падае скорость. Берегите свои диски. Используйте с умом данную программу
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Супер про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.28 [17-10-2015]

Программа супер
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Леший про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.22 [24-01-2015]

Редкий кал! Находит БЭД и нужно жать кнопку. Я чё, должен тут сутки сидеть с мышью? А ДА НА ВСЕ нет...
3 | 9 | Ответить

Tryndec про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.22 [19-05-2014]

Не раз выручала !
1 | | Ответить

htx про Western Digital Data Lifeguard Diagnostic 1.22 [26-09-2012]

отличная программа
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