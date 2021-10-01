USB Disk Storage Format Tool - небольшая бесплатная утилита с интуитивно понятным интерфейсом, которая позволяет быстро и тщательно отформатировать практически любой флэш-накопитель USB с любым типом разделов, включая FAT, FAT32, exFAT или NTFS. Также присутствует возможность проверить накопитель на наличие ошибок и оперативно исправить их непосредственно перед форматированием.

Кроме того программа поможет избавиться от вредоносного ПО, которое попало на флешку, и удалить любые следы его активности, благодаря чему флэш-накопитель будет безопасен для дальнейшего использования. Присутствует возможность просматривать общие сведения о подключенных к компьютеру носителях и менять метку тома.

Программа протестирована с различными флеш-накопителями (Compact Flash, CF Card II, Memory Stick Duo Pro, SDHC, SDXC, Thumb Drive, Pen Drive) следующих марок: SanDisk, Kingston, Transcend, Corsair, HP, Sony, Lexar, Imation, Toshiba, PNY, ADATA, Verbatim, LaCie, Panda, Seatech, SDKSK9, Silicon Power, IronKey и HDE.

Ключевые особенности USB Disk Storage Format Tool: