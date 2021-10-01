USB Disk Storage Format Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Authorsoft Corporation
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|550 Кб
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USB Disk Storage Format Tool - небольшая бесплатная утилита с интуитивно понятным интерфейсом, которая позволяет быстро и тщательно отформатировать практически любой флэш-накопитель USB с любым типом разделов, включая FAT, FAT32, exFAT или NTFS. Также присутствует возможность проверить накопитель на наличие ошибок и оперативно исправить их непосредственно перед форматированием.
Кроме того программа поможет избавиться от вредоносного ПО, которое попало на флешку, и удалить любые следы его активности, благодаря чему флэш-накопитель будет безопасен для дальнейшего использования. Присутствует возможность просматривать общие сведения о подключенных к компьютеру носителях и менять метку тома.
Программа протестирована с различными флеш-накопителями (Compact Flash, CF Card II, Memory Stick Duo Pro, SDHC, SDXC, Thumb Drive, Pen Drive) следующих марок: SanDisk, Kingston, Transcend, Corsair, HP, Sony, Lexar, Imation, Toshiba, PNY, ADATA, Verbatim, LaCie, Panda, Seatech, SDKSK9, Silicon Power, IronKey и HDE.
Ключевые особенности USB Disk Storage Format Tool:
- Быстрое и безопасное форматирование.
- Стирание всех данных и удаление пространства на флэш-накопителях, которое невозможно удалить традиционным способом.
- Удаление следов вредоносных программ, которые могли его заразить.
- Наличие быстрого метода форматирования диска.
- Исправление ошибок разделов, если таковые имеются.
- Создание метки тома для USB-диска.
- Проверка диска на наличие ошибок перед форматированием.
- Возможность создать том FAT32 размером более 32 ГБ.
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