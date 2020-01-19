CrystalDiskInfo - отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку "здоровья" вашего диска.
Программа отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.), а также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).
HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и
Отзывы о программе CrystalDiskInfo
Александр про CrystalDiskInfo 8.3.2 [03-12-2019]
не запускается на 32-х битной Windows XP. Пишет программа CrystalDiskInfo8_3_2.exe не является приложением win32 2 | 3 | Ответить
Snem в ответ Александр про CrystalDiskInfo 8.3.2 []
Вы не тот файл загрузили. Надо качать "для Windows XP и выше" 2 | 2 | Ответить
HanSolo про CrystalDiskInfo 8.0.0 [06-12-2018]
Ставил на Windows различных версий. Нет варианта установки для всех пользователей, из-за чего автозапуск, да и запуск вообще у простых юзеров не работает, как бы вы ни пытались выдать им все права на пользование программой. Для дома программа замечательная. 3 | 5 | Ответить
Дима про CrystalDiskInfo 7.8.3 [10-11-2018]
при установке 7.8.3 нету Русского языка , но я ставил по верх версии 6.0.2 где был Русский , но на ssd диске не отображало все параметры , обновил и что мне надо стало показывать , правда часть параметров на английском так и осталось . 2 | 12 | Ответить
Сергей про CrystalDiskInfo 7.5.2 [20-03-2018]
После скачивания программы выбило синий экран!!! А точнее после запуска её!!! настоятельно не рекомендую её устанавливать!!!!! 8 | 67 | Ответить
Олег про CrystalDiskInfo 7.5.1 [03-01-2018]
ху*** это -работает только с исправными дисками .а с неисправными молчит и не врубается вообще 4 | 23 | Ответить