Программа отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.), а также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и