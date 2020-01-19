CrystalDiskInfo для Windows

CrystalDiskInfo 8.4.0

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Описание CrystalDiskInfo 8.4.0Описание   Скачать CrystalDiskInfo 8.4.0СКАЧАТЬ (5,85 Мб) Скриншоты CrystalDiskInfo 8.4.0Скриншоты (2)   Статистика CrystalDiskInfo 8.4.0Статистика   Отзывы о CrystalDiskInfo 8.4.0Отзывы (23)  
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4.07 из 5, всего оценок - 329
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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CrystalDiskInfo - отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку "здоровья" вашего диска.

Программа отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.), а также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).

Что нового в CrystalDiskInfo 8.4.0?
  • Обновлен переводы
  • Исправлены ошибки
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)373 / 845 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

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Отзывы о программе CrystalDiskInfo

Александр про CrystalDiskInfo 8.3.2 [03-12-2019]

не запускается на 32-х битной Windows XP. Пишет программа CrystalDiskInfo8_3_2.exe не является приложением win32
2 | 3 | Ответить

Snem в ответ Александр про CrystalDiskInfo 8.3.2 []

Вы не тот файл загрузили. Надо качать "для Windows XP и выше"
2 | 2 | Ответить

HanSolo про CrystalDiskInfo 8.0.0 [06-12-2018]

Ставил на Windows различных версий. Нет варианта установки для всех пользователей, из-за чего автозапуск, да и запуск вообще у простых юзеров не работает, как бы вы ни пытались выдать им все права на пользование программой. Для дома программа замечательная.
3 | 5 | Ответить

Дима про CrystalDiskInfo 7.8.3 [10-11-2018]

при установке 7.8.3 нету Русского языка , но я ставил по верх версии 6.0.2 где был Русский , но на ssd диске не отображало все параметры , обновил и что мне надо стало показывать , правда часть параметров на английском так и осталось .
2 | 12 | Ответить

Сергей про CrystalDiskInfo 7.5.2 [20-03-2018]

После скачивания программы выбило синий экран!!! А точнее после запуска её!!! настоятельно не рекомендую её устанавливать!!!!!
8 | 67 | Ответить

Олег про CrystalDiskInfo 7.5.1 [03-01-2018]

ху*** это -работает только с исправными дисками .а с неисправными молчит и не врубается вообще
4 | 23 | Ответить

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