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AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1
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4.23 из 5, всего оценок - 90
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- Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере. Тут Вам доступны функции создания, активации, объединения, разделения, форматирования, изменения размера, стирания, скрытия, выравнивания, копирования разделов, а также изменение их метки. Кроме того, можно протестировать диски на наличие поврежденных секторов и получить общую информацию о разделах.
Удобно, что впрограмме для основных операций предусмотрены пошаговые мастера с подсказками. Так, например, есть мастер копирования дисков, мастер расширения разделов, мастер переноса ОС на SSD или HDD, мастер конвертации FAT/FAT32 в NTFS и другие. Это поможет Вам разобраться с функционалом программы даже если ранее не сталкивались с подобными инструментами.
Важно, что все операции с дисками и разделами проходят без потери данных - не опасайтесь за утрату какой-то нужной информации. В целом, Partition Assistant очень качественно продуманное приложение во всех смыслах - от интерфейса до функциональных возможностей, позволяя легко и надежно управлять жесткими дисками.
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Отзывы о программе AOMEI Partition Assistant
Konstantin про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [31-01-2019]
после 32% пк начал "глючить",чуть винда не слетела.
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Анатолий про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [28-11-2018]
Потерял разделы диска, нашла, но восстанавливать.... не собирается, а ааа может и не умеет, хотя бы раз сделала.... работоспособность не подтверждена!
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Артём про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [27-11-2018]
Я на вас в суд подам!!!!!!
Ваша программа форматировала мой жёсткий диск, винда полетела, теперь опять придётся платить 6k.
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Вадим про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.2 [18-10-2018]
Программа НЕ БЕСПЛАТНАЯ!!! требуется купить платную версию чтоб можно было работать около 40$. т.н. бесплатные функции просто бесполезны (их просто нет, разметку своего жд я и так знаю)
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Гервантий про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.2 [14-10-2018]
ДВОЙКА!
Сперва все время твердила "нажмите кнопку Перезагрузка", чтобы поделить разделы. И постоянно выводила окошко, не давая эту самую "Перезагрузку" нажать. Потом, когда наконец закрыл назойливые окна, и нажал на Перезагрузку (на панели программы), то запланированное действие... отменилось, поскольку, по словам самой проги, перезагрузка сбрасывает все операции, производимые юзером. А сама Перезагрузка так и не была произведена - видимо, из-за недостатка прав.
В итоге установил MiniTool Partition Wizard Free и доволен как слон.
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