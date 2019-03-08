AOMEI Partition Assistant

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере. Тут Вам доступны функции создания, активации, объединения, разделения, форматирования, изменения размера, стирания, скрытия, выравнивания, копирования разделов, а также изменение их метки. Кроме того, можно протестировать диски на наличие поврежденных секторов и получить общую информацию о разделах.

Удобно, что впрограмме для основных операций предусмотрены пошаговые мастера с подсказками. Так, например, есть мастер копирования дисков, мастер расширения разделов, мастер переноса ОС на SSD или HDD, мастер конвертации FAT/FAT32 в NTFS и другие. Это поможет Вам разобраться с функционалом программы даже если ранее не сталкивались с подобными инструментами.

Важно, что все операции с дисками и разделами проходят без потери данных - не опасайтесь за утрату какой-то нужной информации. В целом, Partition Assistant очень качественно продуманное приложение во всех смыслах - от интерфейса до функциональных возможностей, позволяя легко и надежно управлять жесткими дисками.