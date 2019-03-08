Программы для Windows » Диски и файлы » HDD утилиты » AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1
AOMEI Partition Assistant для Windows

AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1Описание   Скачать AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1СКАЧАТЬ (22,45 Мб) Скриншоты AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1Скриншоты (10)   Статистика AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1Статистика   Отзывы о AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.1Отзывы (27)  
Оцените программу!
4.23 из 5, всего оценок - 90
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере. Тут Вам доступны функции создания, активации, объединения, разделения, форматирования, изменения размера, стирания, скрытия, выравнивания, копирования разделов, а также изменение их метки. Кроме того, можно протестировать диски на наличие поврежденных секторов и получить общую информацию о разделах.

Удобно, что впрограмме для основных операций предусмотрены пошаговые мастера с подсказками. Так, например, есть мастер копирования дисков, мастер расширения разделов, мастер переноса ОС на SSD или HDD, мастер конвертации FAT/FAT32 в NTFS и другие. Это поможет Вам разобраться с функционалом программы даже если ранее не сталкивались с подобными инструментами.

Важно, что все операции с дисками и разделами проходят без потери данных - не опасайтесь за утрату какой-то нужной информации. В целом, Partition Assistant очень качественно продуманное приложение во всех смыслах - от интерфейса до функциональных возможностей, позволяя легко и надежно управлять жесткими дисками.

AOMEI Partition Assistant
AOMEI Partition Assistant
AOMEI Partition Assistant
AOMEI Partition Assistant
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)369 / 175 096
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

CrystalDiskInfo 8.0.0

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Victoria 4.72b

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей

Victoria 4.47

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.0

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере

HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и

скачать Adguard

Отзывы о программе AOMEI Partition Assistant

Konstantin про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [31-01-2019]

после 32% пк начал "глючить",чуть винда не слетела.
| | Ответить

Анатолий про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [28-11-2018]

Потерял разделы диска, нашла, но восстанавливать.... не собирается, а ааа может и не умеет, хотя бы раз сделала.... работоспособность не подтверждена!
| | Ответить

Артём про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.5.1 [27-11-2018]

Я на вас в суд подам!!!!!!

Ваша программа форматировала мой жёсткий диск, винда полетела, теперь опять придётся платить 6k.
| 1 | Ответить

Вадим про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.2 [18-10-2018]

Программа НЕ БЕСПЛАТНАЯ!!! требуется купить платную версию чтоб можно было работать около 40$. т.н. бесплатные функции просто бесполезны (их просто нет, разметку своего жд я и так знаю)
5 | 7 | Ответить

Гервантий про AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.2 [14-10-2018]

ДВОЙКА!
Сперва все время твердила "нажмите кнопку Перезагрузка", чтобы поделить разделы. И постоянно выводила окошко, не давая эту самую "Перезагрузку" нажать. Потом, когда наконец закрыл назойливые окна, и нажал на Перезагрузку (на панели программы), то запланированное действие... отменилось, поскольку, по словам самой проги, перезагрузка сбрасывает все операции, производимые юзером. А сама Перезагрузка так и не была произведена - видимо, из-за недостатка прав.
В итоге установил MiniTool Partition Wizard Free и доволен как слон.
| 14 | Ответить

Читать все отзывы (27) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 