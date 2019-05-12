Отзывы о программе Victoria Александр Программа приятно радует. Простотой, маленьким размером, постоянным развитием, бесплатностью.

Но по роду деятельности нередко сталкиваюсь с проблемой мониторинга состояния дисков. В том числе параметров SMART. К сожалению скрипты мониторинга возможно писать только в консоли. Собственно очень бы хотелось возможность запускать vcr из консоли с параметрами и выводом информации в ту же консоль или текстовый файл. В настоящее время такую возможность предоставляет только OpenHardwareMonitorReport, но на новом железе он работает кривовато. может составите конкуренцию?

2 | 3 | Ответить Agonim Есть критическая ошибка программы: файл eventlog.txt при переполнении (2 147 483 785 байт), по-видимому, не обрабатывается используемыми в проге методами I/O записи, и прога вылетает, точнее не может корректно работать, так как логирует каждый свой шаг. Не знаю на чем и как написана прожка, но баг фиксится элементарно: или переписать метод записи в файл или завести переменную-счетчик, на которую накидываются sizeof строки (ну или тип того) при каждой записи в файл и при переполнении создавать новый лог-файл. Как ограничить число проверок, чтобы максимально снизить нагрузку - надо смотреть алгоритм. Вещь неприятная, так как 2Гб и более файлы текстовые редакторы не переваривают(из-за чего приходится читать вручную через свою утилиту), а получить вылет программы во время теста диска - такая себе перспектива. Если кто знает, как связаться с автором, чтобы оставить фидбек, поделитесь инфой или передайте сами. Если это мой затуп - объясните, все может быть - я буду посматривать сюда на предмет ответов.

| | Ответить Timur Официальный сайт разработчика программы "Виктория" - http://hdd.by/victoria.html

Цитата:

"Долгожданное обновление!



В июле 2018 года, после 8-летнего перерыва - возобновлен проект "Victoria": бесплатная программа, предназначенная для оценки работоспособности, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков (HDD), SSD-накопителей, CD/DVD дисков и карт памяти.

Я, Сергей Казанский, являясь автором проекта, благодарю всех, кому программа была небезразлична все эти годы, кто пользовался ей и давал ценные советы по её улучшению. Ожидается дальнейшее развитие проекта - следите за новостями."

Текущая версия - 4.66b SSD от 28 июля. Много улучшений!

| | Ответить Sergio Если программа совсем не захочет работать, будет писать типа, "Drive error!"б "privileged instruction" и т.д., то посмотрите вот это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=CQjWpiye-iY

после этого проблем с этой программой точно не будет. Только не забудьте в STANDARD выбрать необходимый для проверки диск и при необходимости нажать PASSPORT. (Даже на самом умирающем диске и на самой непонятно откуда взятой вами Windows 7 x64 программа будет работать...)

3 | 20 | Ответить Sergio Какие все-таки чудаки на букву "м" есть люди, которые строят из себя круты спецов и пишущих разную хрень типа:

"Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру..."



Вот есть хороша статья про эту прогу: http://useroff.com/kak-proverit-zhestkij-disk-na-oshibki.html, там есть, кстати и хорошее видео, которое можно найти и на ютубе, но вот точный адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vuh6_b5LhCI

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