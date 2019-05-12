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Victoria 4.73b SSD
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4.31 из 5, всего оценок - 504
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- Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Victoria - многофункциональный комплекс для тестирования, диагностики, ремонта и настройки параметров винчестера на низком уровне. Программа позволяет производить тестирование SSD, HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей под Windows через API и порты.
Возможности программы:
- Вывод полной технической информации о накопителе;
- Работа с диском через порты;
- Поддержка внешних накопителей с интерфейсом USB;
- Поддержка IDE/SATA контроллеров;
- 9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
- Создание и запись образа диска;
- Проверка памяти и интерфейса;
- Бенчмарк-функции;
- Дефектоскоп поверхности;
- Низкоуровневое форматирование;
- Обнаружение и cкрытие дефектов;
- Управление акустическим шумом;
- Управление парольной защитой;
- Удобный SMART-монитор;
- Возможность изменения объема;
- Просмотр информации о логических разделах через порты;
- Возможность работы под DOS/Win 9x/NT/XP;
- Встроенный файловый менеджер;
- Встроенная справочная система;
- Адаптировано к ноутбукам;
- Прилагается более описания на русском языке.
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|Что нового в Victoria 4.73b SSD?
- Сделан разворот окна со SMART’ом на весь экран: в меню по правой кнопке мыши пункт «Full screen» или CTRL+A. Это пока временное решение по просьбам, до появления общего полноэкранного интерфейса.
- Дополнен и улучшен SMART для SSD Kingston.
- Произведена адаптация программы к USB-винчестерам, у которых USB-мост преобразует стандартный 512-байтный логический сектор в 4096-байтный
- Добавлен показ параметров Smart Command Transport (SCT) в паспорте накопителя.
- На вкладке Advanced теперь можно скопировать в буфер обмена числа из таблицы разделов MBR, а также диапазон адресов раздела разложить в скан поверхности.
- Исправлены прочие мелкие ошибки и внесены незначительные изменения в алгоритмы.
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Отзывы о программе Victoria
Александр про Victoria 4.68b [17-10-2018]
Программа приятно радует. Простотой, маленьким размером, постоянным развитием, бесплатностью.
Но по роду деятельности нередко сталкиваюсь с проблемой мониторинга состояния дисков. В том числе параметров SMART. К сожалению скрипты мониторинга возможно писать только в консоли. Собственно очень бы хотелось возможность запускать vcr из консоли с параметрами и выводом информации в ту же консоль или текстовый файл. В настоящее время такую возможность предоставляет только OpenHardwareMonitorReport, но на новом железе он работает кривовато. может составите конкуренцию?
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Agonim про Victoria 4.68b [13-09-2018]
Есть критическая ошибка программы: файл eventlog.txt при переполнении (2 147 483 785 байт), по-видимому, не обрабатывается используемыми в проге методами I/O записи, и прога вылетает, точнее не может корректно работать, так как логирует каждый свой шаг. Не знаю на чем и как написана прожка, но баг фиксится элементарно: или переписать метод записи в файл или завести переменную-счетчик, на которую накидываются sizeof строки (ну или тип того) при каждой записи в файл и при переполнении создавать новый лог-файл. Как ограничить число проверок, чтобы максимально снизить нагрузку - надо смотреть алгоритм. Вещь неприятная, так как 2Гб и более файлы текстовые редакторы не переваривают(из-за чего приходится читать вручную через свою утилиту), а получить вылет программы во время теста диска - такая себе перспектива. Если кто знает, как связаться с автором, чтобы оставить фидбек, поделитесь инфой или передайте сами. Если это мой затуп - объясните, все может быть - я буду посматривать сюда на предмет ответов.
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Timur про Victoria 4.56b [08-08-2018]
Официальный сайт разработчика программы "Виктория" - http://hdd.by/victoria.html
Цитата:
"Долгожданное обновление!
В июле 2018 года, после 8-летнего перерыва - возобновлен проект "Victoria": бесплатная программа, предназначенная для оценки работоспособности, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков (HDD), SSD-накопителей, CD/DVD дисков и карт памяти.
Я, Сергей Казанский, являясь автором проекта, благодарю всех, кому программа была небезразлична все эти годы, кто пользовался ей и давал ценные советы по её улучшению. Ожидается дальнейшее развитие проекта - следите за новостями."
Текущая версия - 4.66b SSD от 28 июля. Много улучшений!
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Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]
Если программа совсем не захочет работать, будет писать типа, "Drive error!"б "privileged instruction" и т.д., то посмотрите вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CQjWpiye-iY
после этого проблем с этой программой точно не будет. Только не забудьте в STANDARD выбрать необходимый для проверки диск и при необходимости нажать PASSPORT. (Даже на самом умирающем диске и на самой непонятно откуда взятой вами Windows 7 x64 программа будет работать...)
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Sergio про Victoria 4.46b [09-04-2017]
Какие все-таки чудаки на букву "м" есть люди, которые строят из себя круты спецов и пишущих разную хрень типа:
"Для русских! Прога содержит техническую терминологию сложно переводимую на русский (да и незачем это) Программа предназначена для тестирования(Диагностики). Причем не имеет смысла тестировать диск из под системы с которой она запущенна( либо дос либо лайф сд либо испытуемый диск подключать к другому компьютеру..."
Вот есть хороша статья про эту прогу: http://useroff.com/kak-proverit-zhestkij-disk-na-oshibki.html, там есть, кстати и хорошее видео, которое можно найти и на ютубе, но вот точный адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vuh6_b5LhCI
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