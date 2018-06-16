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Angry Birds Seasons для Android

Angry Birds Seasons 6.6.2 для Android

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Описание Angry Birds Seasons 6.6.2 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Seasons 6.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (99,87 Мб) Скриншоты Angry Birds Seasons 6.6.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds Seasons 6.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Seasons 6.6.2 для AndroidОтзывы (12)  
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4.46 из 5, всего оценок - 249
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Angry Birds Seasons — отмечайте все мировые праздники и события вместе с сердитыми птичками. Противостояние жадных свиней и птиц приобретут торжественный (или зловещий) вид с сопутствующими элементами.

Привычный геймплей скрасят красочные декорации ко многим праздникам: Хэллоуин, Рождество, день Святого Валентина,  Пасха и многие другие. По мере прохождения уникальных уровней, вы встретите новых героев, получите обновленные задания и бомбовые супер способности. Всего в игре присутствуют 31 тематический эпизод и более 900 уровней. 

Что нового в Angry Birds Seasons 6.6.2 для Android?
  • Мы почистили гнездо, выгнали жучков и внесли мелкие улучшения.
Скриншоты Angry Birds Seasons:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 94 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Seasons отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Angry Birds Seasons

Эльдар про Angry Birds Seasons 3.3.0 для Android [18-05-2013]

Запускаю черный экран и выбрасывает,помогите плизз!!!!!!!
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GorgeClune про Angry Birds Seasons 3.1.1 для Android [01-02-2013]

На планшет установил все идет пять)
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саша про Angry Birds Seasons 3.1.1 для Android [25-12-2012]

установил, но не работает:(
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angry dima про Angry Birds Seasons 3.0.1 для Android [25-11-2012]

супер игра но круче оригинал вирсия
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World of tanks. про Angry Birds Seasons 2.3.0 для Android [06-04-2012]

Plants vs Zombies лучше!!!
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Роланд в ответ World of tanks. про Angry Birds Seasons 4.3.3 для Android [18-12-2014]

Как можно сравнивать одну игру с второй, у которых другие жанры?
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