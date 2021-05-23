Мой Говорящий Хэнк для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2.123 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 610 | Статистика
|Размер:
|114,44 Мб
|СКАЧАТЬ
Мой Говорящий Хэнк – компанию популярным говорящим котикам Тому и Анджеле составит забавный щенок Хэнк.
Хэнку нужна ваша забота и уход. Вовремя кормите питомца, водите его в санузел и укачивайте в уютном гамаке.
Щенок живет в чудесном островном доме на Гавайях и ждет не дождется настоящих тропических приключений. Любимое занятие Хэнка – фотографировать диких и экзотических животных. Белые кролики, изящные фламинго, крутые хипхопотамы и другие животные обитают в различных уголках острова. Некоторые из них боятся щенка, тогда вам придется приманивать их с помощью игрушек и еды.
Хэнк традиционно умеет повторять сказанные вами фразы забавным голосом, может дурачиться и всячески вас развлекать.
- Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея
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