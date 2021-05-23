Мой Говорящий Хэнк – компанию популярным говорящим котикам Тому и Анджеле составит забавный щенок Хэнк.

Хэнку нужна ваша забота и уход. Вовремя кормите питомца, водите его в санузел и укачивайте в уютном гамаке.

Щенок живет в чудесном островном доме на Гавайях и ждет не дождется настоящих тропических приключений. Любимое занятие Хэнка – фотографировать диких и экзотических животных. Белые кролики, изящные фламинго, крутые хипхопотамы и другие животные обитают в различных уголках острова. Некоторые из них боятся щенка, тогда вам придется приманивать их с помощью игрушек и еды.

Хэнк традиционно умеет повторять сказанные вами фразы забавным голосом, может дурачиться и всячески вас развлекать.