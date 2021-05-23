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Мой Говорящий Хэнк для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.2.123 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 610 | Статистика
Размер:114,44 Мб
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Мой Говорящий Хэнк – компанию популярным говорящим котикам Тому и Анджеле составит забавный щенок Хэнк.

Хэнку нужна ваша забота и уход. Вовремя кормите питомца, водите его в санузел и укачивайте в уютном гамаке. 

Щенок живет в чудесном островном доме на Гавайях и ждет не дождется настоящих тропических приключений. Любимое занятие Хэнка – фотографировать диких и экзотических животных. Белые кролики, изящные фламинго, крутые хипхопотамы и другие животные обитают в различных уголках острова. Некоторые из них боятся щенка, тогда вам придется приманивать их с помощью игрушек и еды.

Хэнк традиционно умеет повторять сказанные вами фразы забавным голосом, может дурачиться и всячески вас развлекать.

Что нового в Мой Говорящий Хэнк 2.1.2.123?
  • Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея
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