BatteryCare для Windows

BatteryCare 0.9.33

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Описание BatteryCare 0.9.33Описание   Скачать BatteryCare 0.9.33СКАЧАТЬ (2,35 Мб) Скриншоты BatteryCare 0.9.33Скриншоты (6)   Статистика BatteryCare 0.9.33Статистика   Отзывы о BatteryCare 0.9.33Отзывы (11)  
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3.69 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 3.69 из 5
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BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю оптимизировать использование и производительность портативного устройства, увеличивая срок автономной работы.

Основные возможности:

  • Мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи.
  • Предоставление пользователю массу полезной информации об используемой батарее (износ, уровень мощности, изготовитель, максимальный и текущий заряд и др.).
  • Отображение температуры процессора и жесткого диска.
  • Возможность автоматического переключения планов электропитания (в зависимости от источника питания).
  • Статистический расчет оставшегося времени до полной разрядки.
  • Автоматическое отключение графики или приостановление энергоемких служб.
  • Наличие всплывающих подсказок.
  • Автоматическое обновление программы.
  • Минимальное потребление системных ресурсов.
Что нового в BatteryCare 0.9.33?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты BatteryCare:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)46 / 83 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
 Программа BatteryCare отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Управление питанием"
 

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Отзывы о программе BatteryCare

кош про BatteryCare 0.9.32 [13-11-2018]

Редкое дерьмо!!! НИКАКИХ ЦИКЛОВ КАЛИБРОВКИ НЕ ПРОИЗВОДИТ И НАСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ЛЕЗЕТ В ФЕЙСБУК И ДР ПРИМОЧКИ! ЧЕРЕЗ ДВУОЕ СУТОК ПЕРЕСТАТ ВЫВВОДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦ. И ВИНТА. ТЕМПЕРАТУРУ АККУМУЛЯТОРА НЕ ВЫВОДИТ ВООБЩЕ!!!
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Гена про BatteryCare 0.9.31 [29-12-2017]

Батарея куплена вчера мной,показала инфориация что батарея японская,но почему износ пишет 19% непонятно)))
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Игорь про BatteryCare 0.9.30 [08-09-2017]

Софтина с вирусом внутри.
Др. Веб сразу в карантин переместил - "инфицированный контейнер."
7 | 2 | Ответить

Валерий про BatteryCare 0.9.25.1 [09-09-2015]

Нормальная программа но с ошибками звуковое оповещение по низкому разряду и критическому работает через раз и ноутбук сразу вырубается с потерей информации эта функция я думаю основная ее надо доработать.
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smilemouse про BatteryCare 0.9.25 [23-06-2015]

+1 бесполезная софтина.
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