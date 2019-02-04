Таймер выключения 2.7

Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять

PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)

PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить

SM Timer 2.1.3

SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить персональный компьютер. Присутствует опция автозагрузки приложения, которая