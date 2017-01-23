HandBrake - бесплатный видео конвертер с открытым исходным кодом, который позволяет кодировать видеофайлы из DVD или любого видео формата в MPEG-4 или H.264. Содержит широкий набор пресетов, при помощи которых можно быстро преобразовать видео для дальнейшего просмотра на различных мобильных устройствах, как например Apple iPod, iPhone, iPad, AppleTV, Sony PSP, PS3, Microsoft Xbox 360 и др.

Из дополнительных функций следует отметить наличие калькулятора битрейта, возможности предпросмотра в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров и др.