HandBrake для Windows

HandBrake 1.0.2

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Описание HandBrake 1.0.2Описание   Скачать HandBrake 1.0.2СКАЧАТЬ (10,07 Мб) Скриншоты HandBrake 1.0.2Скриншоты (2)   Статистика HandBrake 1.0.2Статистика   Отзывы о HandBrake 1.0.2Отзывы (2)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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HandBrake - бесплатный видео конвертер с открытым исходным кодом, который позволяет кодировать видеофайлы из DVD или любого видео формата в MPEG-4 или H.264. Содержит широкий набор пресетов, при помощи которых можно быстро преобразовать видео для дальнейшего просмотра на различных мобильных устройствах, как например Apple iPod, iPhone, iPad, AppleTV, Sony PSP, PS3, Microsoft Xbox 360 и др.

Из дополнительных функций следует отметить наличие калькулятора битрейта, возможности предпросмотра в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров и др.

Что нового в HandBrake 1.0.2?
  • Различные улучшения и исправления.
Скриншоты HandBrake:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 11 745
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе HandBrake

Роман про HandBrake 0.10.5 [02-03-2016]

Отличная программа, выбрал её из-за поддержки H.265
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сергей про HandBrake 0.9.8 [23-11-2012]

хороший конвектор handbreke у меня давно стоит в виндовс и главно работает с мрег 4
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