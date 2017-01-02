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Database .NET для Windows

Database .NET 20.4.6211

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Описание Database .NET 20.4.6211Описание   Скачать Database .NET 20.4.6211СКАЧАТЬ (14,8 Мб) Скриншоты Database .NET 20.4.6211Скриншоты (5)   Статистика Database .NET 20.4.6211Статистика   Отзывы о Database .NET 20.4.6211Отзывы (1)  
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4.92 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.92 из 5
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Database .NET - простая программа для управления различными СУБД. Вы можете создавать, вставлять, выбирать, обновлять, удалять, экспортировать (CSV, XML, TXT), распечатать таблицу данных и использовать SQL консоль. Поддерживает Access, Excel, БД, Firebird, MySQL, SQL Server, SQL Azure, SQLCE, SQLite, PostgreSQL, Oracle, DB2, OLEDB, ODBC и OData. Не требует инсталляции.

Особенности программы программы:

  • резервное копирование
  • восстановление базы данных
  • подсветка синтаксиса
  • автозаполнение
  • генератор скриптов
  • экспорт и печать результатов
Что нового в Database .NET 20.4.6211?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Database .NET:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 8 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных

Отзывы о программе Database .NET

ELForcer про Database .NET 17.7.5903 [03-03-2016]

Неплохая программа, в последнее время часто пользуюсь ею.
Есть свои косяки. Например, при выполнении запроса, программа почти всегда виснет, пока не закончится запрос. Если вы заметили косяк в запросе, то запрос вряд ли уже отмените.
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