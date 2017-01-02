ELForcer Неплохая программа, в последнее время часто пользуюсь ею.

Есть свои косяки. Например, при выполнении запроса, программа почти всегда виснет, пока не закончится запрос. Если вы заметили косяк в запросе, то запрос вряд ли уже отмените.

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