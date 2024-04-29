DB Browser for SQLite (DB4S) - это удобный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет создавать, искать и редактировать файлы баз данных SQLite. Он предоставляет привычный интерфейс, похожий на электронную таблицу, и обладает всеми функциями SQL-запросов. Поддерживается на различных операционных системах, включая Windows, macOS, Linux и Unix. Документация к программе доступна на вики.

Основные возможности приложения DB Browser for SQLite:

Создание и уплотнение файлов баз данных.

Управление таблицами: создание, определение, изменение и удаление.

Управление индексами: создание и удаление.

Работа с записями: просмотр, редактирование, добавление и удаление.

Сортировка и поиск записей.

Импорт и экспорт данных в текстовом формате.

Импорт и экспорт таблиц из/в CSV-файлы.

Импорт и экспорт баз данных из/в файлы дампа SQL.

Выполнение SQL-запросов и просмотр результатов.

Просмотр журнала всех SQL-команд, выданных приложением.

Построение простых графиков на основе данных таблицы или запроса.

В целом, DB Browser for SQLite - удобный и функциональный инструмент для работы с базами данных SQLite, который подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей.