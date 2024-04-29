DB Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|sqlitebrowser
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.03 Мб
|СКАЧАТЬ
DB Browser for SQLite (DB4S) - это удобный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет создавать, искать и редактировать файлы баз данных SQLite. Он предоставляет привычный интерфейс, похожий на электронную таблицу, и обладает всеми функциями SQL-запросов. Поддерживается на различных операционных системах, включая Windows, macOS, Linux и Unix. Документация к программе доступна на вики.
Основные возможности приложения DB Browser for SQLite:
- Создание и уплотнение файлов баз данных.
- Управление таблицами: создание, определение, изменение и удаление.
- Управление индексами: создание и удаление.
- Работа с записями: просмотр, редактирование, добавление и удаление.
- Сортировка и поиск записей.
- Импорт и экспорт данных в текстовом формате.
- Импорт и экспорт таблиц из/в CSV-файлы.
- Импорт и экспорт баз данных из/в файлы дампа SQL.
- Выполнение SQL-запросов и просмотр результатов.
- Просмотр журнала всех SQL-команд, выданных приложением.
- Построение простых графиков на основе данных таблицы или запроса.
В целом, DB Browser for SQLite - удобный и функциональный инструмент для работы с базами данных SQLite, который подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей.
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