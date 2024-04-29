DB Browser для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Базы данных
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Размер:15.03 Мб
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DB Browser for SQLite (DB4S) - это удобный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет создавать, искать и редактировать файлы баз данных SQLite. Он предоставляет привычный интерфейс, похожий на электронную таблицу, и обладает всеми функциями SQL-запросов. Поддерживается на различных операционных системах, включая Windows, macOS, Linux и Unix. Документация к программе доступна на вики.

Основные возможности приложения DB Browser for SQLite:

  • Создание и уплотнение файлов баз данных.
  • Управление таблицами: создание, определение, изменение и удаление.
  • Управление индексами: создание и удаление.
  • Работа с записями: просмотр, редактирование, добавление и удаление.
  • Сортировка и поиск записей.
  • Импорт и экспорт данных в текстовом формате.
  • Импорт и экспорт таблиц из/в CSV-файлы.
  • Импорт и экспорт баз данных из/в файлы дампа SQL.
  • Выполнение SQL-запросов и просмотр результатов.
  • Просмотр журнала всех SQL-команд, выданных приложением.
  • Построение простых графиков на основе данных таблицы или запроса.

В целом, DB Browser for SQLite - удобный и функциональный инструмент для работы с базами данных SQLite, который подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей.

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