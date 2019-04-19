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DBF Viewer 2000 7.17
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4.44 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 4.44 из 5
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DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД). С помощью приложения можно редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях, искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов, а также распечатывать и упаковывать записи.
Присутствует возможность экспорта информации в формат HTML, настройки цвета и шрифта, составления запросов по шаблонам и редактирования многострочных текстовых полей в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. Не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.
Ключевые возможности DBF Viewer 2000:
- поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
- экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
- экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
- поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
- поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
- автоматическое определение кодировки;
- создание запросов по примерам ("Query by Example");
- режим быстрого просмотра; быстрое удаление дублирующихся записей;
- возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
- импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;
- поддержка восстановления удалённых записей;
- статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);
- изменение кодировки и регистра символов;
- многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;
- возможность экспорта и замены данных через командную строку.
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|Что нового в DBF Viewer 2000 7.17?
- Улучшена упаковка файлов в коммандной строке.
- Улучшена команда "Установить Фильтр" для мемо полей.
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Отзывы о программе DBF Viewer 2000
Эмри про DBF Viewer 2000 6.85 [12-03-2018]
Жаль что беспатно тоько 30 дней
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Петр про DBF Viewer 2000 6.45 [22-11-2017]
Лучшее приложение для работы с DBF
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Феф про DBF Viewer 2000 6.45 [21-11-2017]
Дубовая прога
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