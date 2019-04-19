DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД). С помощью приложения можно редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях, искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов, а также распечатывать и упаковывать записи.

Присутствует возможность экспорта информации в формат HTML, настройки цвета и шрифта, составления запросов по шаблонам и редактирования многострочных текстовых полей в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. Не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.

Ключевые возможности DBF Viewer 2000: