DBeaver для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DBeaver Corp
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|114,67 Мб
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DBeaver - это инструмент, хорошо известный всем, кто регулярно работает с данными. Поскольку инструмент представляет собой универсальное решение для управления базами данных, позволяющее анализировать, фильтровать и редактировать данные, он может стать хорошим выбором для тех, кто работает с несколькими базами данных.
Программа обладает удобным интерфейсом, что является довольно большим козырем, учитывая характер приложения. После загрузки данных вы сможете перемещаться по базам данных и открывать их в отдельных рабочих пространствах, где можно легко ориентироваться в информации. Приложение оснащено функцией поиска, поддерживающей метаданные и полнотекстовые запросы, что позволяет быстро получить доступ к нужной информации.
Если необходимо что-то изменить, то это можно легко сделать с помощью двух основных опций: редактора объектов базы данных или редактора SQL. Как следует из названия, редактор объектов базы данных позволяет просматривать и редактировать данные непосредственно из просматриваемой таблицы, что делает его отличным вариантом для внесения небольших корректировок.
Редактор SQL лучше использовать при внесении более последовательных корректировок. В зависимости от проекта можно создать несколько сценариев, открывающих отдельные SQL-редакторы, каждый со своим подключением и свойствами.
Что касается поддержки, то инструмент работает с подавляющим большинством баз данных, включая базы данных Apache, Firebird, MariaDB, DB2, OrientDB, Postgres, SQL и его разновидности, Teradata, Yellowbrick, NuoDB, Athena или Babelfish.
По сути, инструмент должен работать с любой базой данных, имеющей JDBC-драйвер. Тем не менее, разработчик отмечает, что существует вероятность работы и с базами данных, не поддерживающими JDBC-драйвер.
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