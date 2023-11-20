DBeaver для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:23.2.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Базы данных
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Размер:114,67 Мб
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DBeaver - это инструмент, хорошо известный всем, кто регулярно работает с данными. Поскольку инструмент представляет собой универсальное решение для управления базами данных, позволяющее анализировать, фильтровать и редактировать данные, он может стать хорошим выбором для тех, кто работает с несколькими базами данных.

Программа обладает удобным интерфейсом, что является довольно большим козырем, учитывая характер приложения. После загрузки данных вы сможете перемещаться по базам данных и открывать их в отдельных рабочих пространствах, где можно легко ориентироваться в информации. Приложение оснащено функцией поиска, поддерживающей метаданные и полнотекстовые запросы, что позволяет быстро получить доступ к нужной информации.

Если необходимо что-то изменить, то это можно легко сделать с помощью двух основных опций: редактора объектов базы данных или редактора SQL. Как следует из названия, редактор объектов базы данных позволяет просматривать и редактировать данные непосредственно из просматриваемой таблицы, что делает его отличным вариантом для внесения небольших корректировок.

Редактор SQL лучше использовать при внесении более последовательных корректировок. В зависимости от проекта можно создать несколько сценариев, открывающих отдельные SQL-редакторы, каждый со своим подключением и свойствами.

Что касается поддержки, то инструмент работает с подавляющим большинством баз данных, включая базы данных Apache, Firebird, MariaDB, DB2, OrientDB, Postgres, SQL и его разновидности, Teradata, Yellowbrick, NuoDB, Athena или Babelfish.

По сути, инструмент должен работать с любой базой данных, имеющей JDBC-драйвер. Тем не менее, разработчик отмечает, что существует вероятность работы и с базами данных, не поддерживающими JDBC-драйвер.

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