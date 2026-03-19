HeidiSQL для Windows
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.16.0.7229 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ansgar Becker
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 236 | Статистика
|Размер:
|16.89 Мб
HeidiSQL - мощный инструмент для управления базами данных MySQL и Microsoft SQL. Этот клиент позволяет просматривать и редактировать данные, создавать и редактировать таблицы, представления, процедуры, триггеры и запланированные события. Кроме того, здесь же можно и экспортировать структуру и данные либо в SQL-файл или в буфер обмена. Реализована возможность синхронизировать данные с другими серверами.
Основные возможности HeidiSQL:
- Подключение к нескольким серверам в одном окне
- Подключение к серверам с помощью командной строки
- Подключение через туннель SSH, SSL или передать настройки
- Создание и редактирование таблиц, представлений, хранимых процедур, триггеров и запланированные события.
- Создание дампов SQL
- Экспорт с одного сервера или базы данных непосредственно на другой сервер или база данных
- Управление пользователями и привилегиями
- Импорт текстовых файлов
- Экспорт в строковые таблицы: CSV, HTML, XML, SQL, LaTeX, вики-разметки и PHP массивы
- Просмотр и редактирование таблиц, данные с помощью удобной сетки
- Массовое изменение таблиц (изменения типа, сортировки и т.д.)
- Пакетная вставка ASCII или бинарных файлов в таблицы
- Онлайн редактор запросов с настраиваемой подсветкой синтаксиса и автозавершением кода
- Переформатирование неупорядоченных SQL
- Мониторинг и закрытие клиентских-процессов
- Поиск определенного текста во всех таблицах всех баз данных на одном сервере
- Оптимизация и ремонт таблиц пакетным режимом
- Параллельный запуск mysql.exe в окне командной строки с помощью текущих настроек соединения и многое другое
В целом, HeidiSQL станет неплохой альтернативой существующим популярным программам для работы с SQL (например, phpMyAdmin), позволяя легко настроить сервер, избежать ограничения хостинга и быстро обработать данные.
