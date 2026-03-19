HeidiSQL для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 3.57/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.16.0.7229 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Базы данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 9 236 | Статистика
Размер:16.89 Мб
HeidiSQL - мощный инструмент для управления базами данных MySQL и Microsoft SQL. Этот клиент позволяет просматривать и редактировать данные, создавать и редактировать таблицы, представления, процедуры, триггеры и запланированные события. Кроме того, здесь же можно и экспортировать структуру и данные либо в SQL-файл или в буфер обмена. Реализована возможность синхронизировать данные с другими серверами.

Основные возможности HeidiSQL:

  • Подключение к нескольким серверам в одном окне
  • Подключение к серверам с помощью командной строки
  • Подключение через туннель SSH, SSL или передать настройки
  • Создание и редактирование таблиц, представлений, хранимых процедур, триггеров и запланированные события.
  • Создание дампов SQL
  • Экспорт с одного сервера или базы данных непосредственно на другой сервер или база данных
  • Управление пользователями и привилегиями
  • Импорт текстовых файлов
  • Экспорт в строковые таблицы: CSV, HTML, XML, SQL, LaTeX, вики-разметки и PHP массивы
  • Просмотр и редактирование таблиц, данные с помощью удобной сетки
  • Массовое изменение таблиц (изменения типа, сортировки и т.д.)
  • Пакетная вставка ASCII или бинарных файлов в таблицы
  • Онлайн редактор запросов с настраиваемой подсветкой синтаксиса и автозавершением кода
  • Переформатирование неупорядоченных SQL
  • Мониторинг и закрытие клиентских-процессов
  • Поиск определенного текста во всех таблицах всех баз данных на одном сервере
  • Оптимизация и ремонт таблиц пакетным режимом
  • Параллельный запуск mysql.exe в окне командной строки с помощью текущих настроек соединения и многое другое

В целом, HeidiSQL станет неплохой альтернативой существующим популярным программам для работы с SQL (например, phpMyAdmin), позволяя легко настроить сервер, избежать ограничения хостинга и быстро обработать данные.

