PeStudio для Windows

PeStudio 8.60

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Описание PeStudio 8.60Описание   Скачать PeStudio 8.60СКАЧАТЬ (927 Кб) Скриншоты PeStudio 8.60Скриншоты (5)   Статистика PeStudio 8.60Статистика   Отзывы о PeStudio 8.60Отзывы (1)  
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PeStudio - бесплатная утилита, которая предоставляет пользователю массу подробной информации о любом приложении (*.exe, *.dll, *.cpl, *.ocx, *.sys и др.) без необходимости его запуска. При помощи программы можно узнать:

  • битность приложения (32/64);
  • используется ли структурная обработка исключений (SEH);
  • используется ли функция безопасности Data Execution Prevention (DEP);
  • используется ли технология Address space layout randomization (ASLR);
  • используемые dll-библиотеки;
  • информация об импорте/экспорте функций приложением;
  • наличие в приложении потенциально опасных функций для ПК и многое другое.

PeStudio не требует инсталляции. Для получения информации о приложении, необходимо перетащить мышью необходимый файл в окно программы.

Скриншоты PeStudio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе PeStudio

(ерж про PeStudio 8.47 [12-04-2015]

Ещё из возможностей программы: автоматически анализирует указанные пользователем файлы на вирустотале из самой программы, очень удобно.
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