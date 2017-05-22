PeStudio - бесплатная утилита, которая предоставляет пользователю массу подробной информации о любом приложении (*.exe, *.dll, *.cpl, *.ocx, *.sys и др.) без необходимости его запуска. При помощи программы можно узнать:

битность приложения (32/64);

используется ли структурная обработка исключений (SEH);

используется ли функция безопасности Data Execution Prevention (DEP);

используется ли технология Address space layout randomization (ASLR);

используемые dll-библиотеки;

информация об импорте/экспорте функций приложением;

наличие в приложении потенциально опасных функций для ПК и многое другое.

PeStudio не требует инсталляции. Для получения информации о приложении, необходимо перетащить мышью необходимый файл в окно программы.