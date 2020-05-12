DroidCam Windows Client - простой в использовании инструмент, который превратит ваше мобильное устройство в веб-камеру для ПК. Присутствует поддержка Skype, Zoom, Teams, OBS Studio и пр.

Сперва потребуется установить приложение на мобильное устройство, а также клиент программы на ПК. Затем необходимо запустить клиент DroidCam на компьютере, выбрать тип подключения (Wi-Fi или USB-кабель) и нажать кнопку Start. Далее запустите мобильную версию приложения и она автоматически начнёт трансляцию видео. В настройках можно при желании вручную указать IP-адрес устройства.

Основные функции приложения DroidCam Windows Client: