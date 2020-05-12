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DroidCam Windows Client для Windows

DroidCam Windows Client 6.2.4

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Описание DroidCam Windows Client 6.2.4Описание   Скачать DroidCam Windows Client 6.2.4СКАЧАТЬ (13,73 Мб) Скриншоты DroidCam Windows Client 6.2.4Скриншоты (1)   Статистика DroidCam Windows Client 6.2.4Статистика   Отзывы о DroidCam Windows Client 6.2.4Отзывы (0)  
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DroidCam Windows Client - простой в использовании инструмент, который превратит ваше мобильное устройство в веб-камеру для ПК. Присутствует поддержка Skype, Zoom, Teams, OBS Studio и пр.

Сперва потребуется установить приложение на мобильное устройство, а также клиент программы на ПК. Затем необходимо запустить клиент DroidCam на компьютере, выбрать тип подключения (Wi-Fi или USB-кабель) и нажать кнопку Start. Далее запустите мобильную версию приложения и она автоматически начнёт трансляцию видео. В настройках можно при желании вручную указать IP-адрес устройства.

Основные функции приложения DroidCam Windows Client:

  • Потоковая передача звука и видео с мобильного устройства на компьютер.
  • Подключение через WiFi или USB кабель.
  • Возможность использовать телефон в то время как DroidCam находится в фоновом режиме (Android).
  • Использование DroidCam в качестве IP-камеры через интернет-браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения (Android).
  • Видео 720p в HD режиме (Pro-версия).
  • Управление камерой: переключение светодиодов, включение непрерывного автофокуса, зума и пр. (Pro-версия).
  • Разворот и зеркальное отображение видео (Pro-версия).
  • Параметры настройки яркости, контрастности и задержки видео (Pro-версия).
DroidCam Windows Client
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе DroidCam Windows Client

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