TimeLeft - многофункциональная утилита, которая может быть использована в качестве часов, напоминальщика, будильника, таймера, секундомера, стикера (небольшие листочки-заметки на мониторе) и средства синхронизации времени. Реализована поддержка скинов.

Главным преимуществом перед многочисленными аналогами является функция «таймер», позволяющая использовать с собой в тандеме многие возможности приложения, что превращает ее в эффективное средство организации деловой и личной жизни пользователя. С ее помощью можно установить напоминание о приближающемся событии и указать на необходимость его систематического отображения по истечении заданного времени – минуты, часа, дня, недели, месяца, года. Для уведомления пользователя о приближении важного события, приложением используется текстовое сообщение, звук, открытие указанной электронной странички или документа, загрузка приложения или выключение компьютера.

Реализована возможность отображения времени оставшегося до указанного момента в будущем, а также учет прошедшего времени с момента вывода напоминания.

В бесплатной версии можно устанавливать только один счетчик, часы, напоминание, таймер, секундомер.