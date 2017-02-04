TimeLeft для Windows

TimeLeft 3.64

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Описание TimeLeft 3.64Описание   Скачать TimeLeft 3.64СКАЧАТЬ (3,04 Мб) Скриншоты TimeLeft 3.64Скриншоты (9)   Статистика TimeLeft 3.64Статистика   Отзывы о TimeLeft 3.64Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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TimeLeft - многофункциональная утилита, которая может быть использована в качестве часов, напоминальщика, будильника, таймера, секундомера, стикера (небольшие листочки-заметки на мониторе) и средства синхронизации времени. Реализована поддержка скинов.

Главным преимуществом перед многочисленными аналогами является функция «таймер», позволяющая использовать с собой в тандеме многие возможности приложения, что превращает ее в эффективное средство организации деловой и личной жизни пользователя. С ее помощью можно установить напоминание о приближающемся событии и указать на необходимость его систематического отображения по истечении заданного времени – минуты, часа, дня, недели, месяца, года. Для уведомления пользователя о приближении важного события, приложением используется текстовое сообщение, звук, открытие указанной электронной странички или документа, загрузка приложения или выключение компьютера.

Реализована возможность отображения времени оставшегося до указанного момента в будущем, а также учет прошедшего времени с момента вывода напоминания.

В бесплатной версии можно устанавливать только один счетчик, часы, напоминание, таймер, секундомер.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты TimeLeft:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 12 104
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники

Отзывы о программе TimeLeft

alexeyn80 про TimeLeft 3.63 [17-01-2017]

в играх не показывает
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БОБ про TimeLeft [29-10-2004]

Почему бесплатная?
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xkabi про TimeLeft [28-09-2004]

Да, жалко только платная. 17 у.е.в. платить на такую в лом :(
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