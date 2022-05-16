ClassicDesktopClock для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.88 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Часы, будильники
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:165 Кб
ClassicDesktopClock скриншот № 1

ClassicDesktopClock - красивые аналоговые часы для рабочего стола Windows с различными темами и настройками, как например общая прозрачность, регулировка размера, а также выбор различных тем Clock Themes и пр. При размере менее 150 КБ программа не занимает много места на жестком диске.

После того как программа запущена, переместите настольные часы на рабочий стол Windows и настройте их размер. Вы можете в любой момент изменить настройки настольных часов с помощью иконки на панели задач рабочего.

Ключевые особенности ClassicDesktopClock:

  • Возможность свободно выбрать положение на рабочем столе.
  • Фиксированное положение на экране.
  • Опциональная прозрачность.
  • Опционально секундная стрелка.
  • Несколько тем оформления.
  • Изменяемый размер часов.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Портативность.
  • Многоязычный интерфейс.
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