ClassicDesktopClock - красивые аналоговые часы для рабочего стола Windows с различными темами и настройками, как например общая прозрачность, регулировка размера, а также выбор различных тем Clock Themes и пр. При размере менее 150 КБ программа не занимает много места на жестком диске.

После того как программа запущена, переместите настольные часы на рабочий стол Windows и настройте их размер. Вы можете в любой момент изменить настройки настольных часов с помощью иконки на панели задач рабочего.

Ключевые особенности ClassicDesktopClock: