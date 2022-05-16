ClassicDesktopClock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.88 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|165 Кб
ClassicDesktopClock - красивые аналоговые часы для рабочего стола Windows с различными темами и настройками, как например общая прозрачность, регулировка размера, а также выбор различных тем Clock Themes и пр. При размере менее 150 КБ программа не занимает много места на жестком диске.
После того как программа запущена, переместите настольные часы на рабочий стол Windows и настройте их размер. Вы можете в любой момент изменить настройки настольных часов с помощью иконки на панели задач рабочего.
Ключевые особенности ClassicDesktopClock:
- Возможность свободно выбрать положение на рабочем столе.
- Фиксированное положение на экране.
- Опциональная прозрачность.
- Опционально секундная стрелка.
- Несколько тем оформления.
- Изменяемый размер часов.
- Низкое потребление системных ресурсов.
- Портативность.
- Многоязычный интерфейс.
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