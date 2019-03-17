TheAeroClock для Windows

TheAeroClock 4.81

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Описание TheAeroClock 4.81Описание   Скачать TheAeroClock 4.81СКАЧАТЬ (1,66 Мб) Скриншоты TheAeroClock 4.81Скриншоты (2)   Статистика TheAeroClock 4.81Статистика   Отзывы о TheAeroClock 4.81Отзывы (18)  
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4.70 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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TheAeroClock - симпатичные часы для рабочего стола, с возможностью настройки размера, прозрачности, вида/текстуры. Программа не требует инсталляции.

Что нового в TheAeroClock 4.81?
  • Обновлены языковые файлы
  • Исправлены ошибки
TheAeroClock
TheAeroClock
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники
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Отзывы о программе TheAeroClock

Федот про TheAeroClock 4.77 [09-01-2019]

пользуюсь digital clock 4 они говорящии к тому же
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Lacedaemonian300 про TheAeroClock 4.71 [03-11-2018]

Эти часы устанавливаю себе всегда. Да, бывает не запускается с системой единовременно, но это мне никак не мешает запустить программу самостоятельно, тем более что это случается крайне редко.
Спасибо большое разработчикам за такой простой. но очень удобный софт.
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Мартирос про TheAeroClock 4.71 [25-09-2018]

Очень занудный файл. Часы прилипают к экрану как паук и не удаляются. Скачаете - будут проблемы.
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Геннадий про TheAeroClock 4.14 [14-08-2017]

Классные часы, и русский ЕСТЬ!!!
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Тимур МусланБЕК нАЗАРБАЕВ про TheAeroClock 3.91 [16-05-2016]

Прикольна!!!!__) xD)
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