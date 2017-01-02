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AquaSnap для Windows

AquaSnap 1.18.5

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Описание AquaSnap 1.18.5Описание   Скачать AquaSnap 1.18.5СКАЧАТЬ (3,23 Мб) Скриншоты AquaSnap 1.18.5Скриншоты (4)   Статистика AquaSnap 1.18.5Статистика   Отзывы о AquaSnap 1.18.5Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции, как Aero Snap, Aero Shake, Aero Stretch и Aqua Glass.

Aero Stretch позволяет изменять размеры окна путем растягивания его по вертикали, диагонали и горизонтали, функция Snap служит для выбора режима развертывания окон, а Aero Shake дает возможность "стряхнуть" все открытые окна кроме активного. Программа позволяет работать одновременно с несколькими мониторами.

Что нового в AquaSnap 1.18.5?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты AquaSnap:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Десктоп менеджеры
 Программа AquaSnap отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AquaSnap

Admin

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