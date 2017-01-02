AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции, как Aero Snap, Aero Shake, Aero Stretch и Aqua Glass.

Aero Stretch позволяет изменять размеры окна путем растягивания его по вертикали, диагонали и горизонтали, функция Snap служит для выбора режима развертывания окон, а Aero Shake дает возможность "стряхнуть" все открытые окна кроме активного. Программа позволяет работать одновременно с несколькими мониторами.