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Comfort On-Screen Keyboard Pro 9.1.1
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Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно набирать текст и печатать с помощью указателя мыши или сенсорного экрана, как будто Вы работаете на обычной клавиатуре. Это приложение идеально подходит для использования на ультрамобильных и планшетных компьютерах: Ultra Mobile PC, UMPC, Tablet PC, Panel PC, Surface Pro и др.
Виртуальная экранная клавиатура имеет специальные функции для использования на компьютерах, где стандартная клавиатура недоступна или ее невозможно использовать, а также в киосках и терминалах с сенсорными экранами.
Основные возможности программы:
- Полная гибкая настройка - можно выбирать подходящую клавиатуру из большого количества готовых шаблонов и изменить ее вид с помощью встроенного редактора: расположение, размер и количество клавиш; цвет и оформление.
- Поддержка различных языков - экранная клавиатура отображает символы доступные для любого языка, который установлен в системе. Вы можете быстро переключаться между языками с помощью специальной кнопки или языковой панели.
- Автоматическое появление - экранная клавиатура будет появляться, когда текстовое поле становится активным. При желании эта функция отключается.
- Функция автоповтора - когда Вы нажимаете и удерживаете нажатой клавишу, виртуальная экранная клавиатура печатает этот символ до тех пор, пока вы не отпустите эту клавишу, точно так же как и на обычной клавиатуре.
- Поддержка разработчиков - если Вы разрабатываете свои собственные приложения или хотите добавить новую клавиатуру на устройства, то можно использовать дополнительные функции для вызова и перемещения экранной клавиатуры.
- Автоподсказка слов - во время печати текста будет появляться список слов, составленный на основе ранее набранного текста. При выборе слова из этого списка, оно будет автоматически добавлено в текст.
- Функция росчерков - для четырех видов росчерков можно установить действия, помогающие быстрее печатать текст и управлять клавиатурой: печать заглавной буквы, пробела, удаление последнего напечатанного слова, закрытие клавиатуры смахиванием вниз и т.д.
- Интерфейс Modern и режим планшета - программа Comfort On-Screen Keyboard поддерживает работу с сенсорными экранами начиная с Windows 7 и совместима с интерфейсом Modern, который появился в Windows 8.
- Иконки на клавиатуре - приложение показывает иконки быстрых клавиш Windows и наиболее популярных программ. В справочник включены быстрые клавиши таких приложений: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia Dreamweaver, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Microsoft Office Word/Excel/Outlook, Internet Explorer, Microsoft Media Player, Opera, The Bat! и многие другие.
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