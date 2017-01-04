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Zortam Mp3 Media Studio для Windows

Zortam Mp3 Media Studio 21.60

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Описание Zortam Mp3 Media Studio 21.60Описание   Скачать Zortam Mp3 Media Studio 21.60СКАЧАТЬ (22,49 Мб) Скриншоты Zortam Mp3 Media Studio 21.60Скриншоты (5)   Статистика Zortam Mp3 Media Studio 21.60Статистика   Отзывы о Zortam Mp3 Media Studio 21.60Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.82 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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Zortam Mp3 Media Studio - функциональный набор инструментов для работы с MP3 файлами, которая предоставляет широкие возможности для работы с ID3-тегами, а также позволяет извлекать аудиодорожки с CD дисков, осуществлять запись музыки на CD диски и конвертировать WAV в MP3 и обратно.

Ключевые особенности программы:

  • Автоматическое заполнение тегов, загруженных из Интернет базы Zortam Music.
  • Встроенный редактор MP3-тэгов ID3v1 и ID3v2.
  • Наличие медиапроигрывателя.
  • Встроенный MP3-органайзер.
  • Поиск песен в базе данных.
  • Возможность нормализации аудио.
  • Извлечение аудиодорожек с CD дисков с последующим сохранением в формате MP3 и WAV.
  • Пакетная конвертация файлов WAV в MP3 и наоборот.
  • Запись аудио CD.
  • Менеджер плэй-листов.
  • Поиск дубликатов MP3 файлов.
  • Одновременное переименование большого количества файлов с использованием информации из ID3 тегов.
  • Экспорт тэгов в HTML файл.
Что нового в Zortam Mp3 Media Studio 21.60?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок
Скриншоты Zortam Mp3 Media Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы4 дня
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 498
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы - Конверторы - Плееры

Отзывы о программе Zortam Mp3 Media Studio

pspcso про Zortam Mp3 Media Studio 12.60 [07-09-2011]

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