Zortam Mp3 Media Studio - функциональный набор инструментов для работы с MP3 файлами, которая предоставляет широкие возможности для работы с ID3-тегами, а также позволяет извлекать аудиодорожки с CD дисков, осуществлять запись музыки на CD диски и конвертировать WAV в MP3 и обратно.
Ключевые особенности программы:
Автоматическое заполнение тегов, загруженных из Интернет базы Zortam Music.
Встроенный редактор MP3-тэгов ID3v1 и ID3v2.
Наличие медиапроигрывателя.
Встроенный MP3-органайзер.
Поиск песен в базе данных.
Возможность нормализации аудио.
Извлечение аудиодорожек с CD дисков с последующим сохранением в формате MP3 и WAV.
Пакетная конвертация файлов WAV в MP3 и наоборот.
Запись аудио CD.
Менеджер плэй-листов.
Поиск дубликатов MP3 файлов.
Одновременное переименование большого количества файлов с использованием информации из ID3 тегов.
pspcso про Zortam Mp3 Media Studio 12.60 [07-09-2011]
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