Zortam Mp3 Media Studio 21.60 Описание СКАЧАТЬ ( 22,49 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

3.82 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 3.82 из 5

1

2

3

4

5 Zortam Mp3 Media Studio - функциональный набор инструментов для работы с MP3 файлами, которая предоставляет широкие возможности для работы с ID3-тегами, а также позволяет извлекать аудиодорожки с CD дисков, осуществлять запись музыки на CD диски и конвертировать WAV в MP3 и обратно.



Ключевые особенности программы: Автоматическое заполнение тегов, загруженных из Интернет базы Zortam Music.

Встроенный редактор MP3-тэгов ID3v1 и ID3v2.

Наличие медиапроигрывателя.

Встроенный MP3-органайзер.

Поиск песен в базе данных.

Возможность нормализации аудио.

Извлечение аудиодорожек с CD дисков с последующим сохранением в формате MP3 и WAV.

Пакетная конвертация файлов WAV в MP3 и наоборот.

Запись аудио CD.

Менеджер плэй-листов.

Поиск дубликатов MP3 файлов.

Одновременное переименование большого количества файлов с использованием информации из ID3 тегов.

Экспорт тэгов в HTML файл. Что нового в Zortam Mp3 Media Studio 21.60?

Улучшения в работе программы и исправления ошибок Скриншоты Zortam Mp3 Media Studio: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95 Ограничение в работе программы 4 дня Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 6 498 Разработчик Zortam Corp. Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Tag редакторы - Конверторы - Плееры Отзывы о программе Zortam Mp3 Media Studio pspcso Все игры для PSP на народе на pspcso.net.

На сайте можно найти множество игр на PSP, программы и инструкции по прошивке PSP. Так же на сайте вы найдете ключи для файлообменников сразу после зеристрации.

pspcso.net это то, что вам нужно!

| | Ответить Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости