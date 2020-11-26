MusicBrainz Picard - простая в использовании программа для редактирования тегов аудио файлов, которая поддерживает большое количество разнообразных форматов, включая MP3, Ogg Vorbis, FLAC, MP4 (AAC), Musepack, WavPack, Speex и пр.

Приложение анализирует музыкальный трэк и ищет его в онлайн базе MusicBrainz, если совпадение найдено, то программа скачивает всю информацию о трэке, вплоть до обложки альбома. Кроме это можно вручную добавлять все основные теги: исполнитель, альбом, трек, год, жанр, и т.д.

Присутствует возможность извлечь метаданные с аудио дисков, позволяет организовать фонотеку и сэкономить время на переименовании файлов по тегам и др.

Основные возможности MusicBrainz Picard: