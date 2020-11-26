MusicBrainz Picard для Windows

Скачать MusicBrainz Picard 2.5.2СКАЧАТЬ
MusicBrainz Picard 2.5.2Описание
Отзывы о MusicBrainz Picard 2.5.2Отзывы
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MusicBrainz Picard - простая в использовании программа для редактирования тегов аудио файлов, которая поддерживает большое количество разнообразных форматов, включая MP3, Ogg Vorbis, FLAC, MP4 (AAC), Musepack, WavPack, Speex и пр.

Приложение анализирует музыкальный трэк и ищет его в онлайн базе MusicBrainz, если совпадение найдено, то программа скачивает всю информацию о трэке, вплоть до обложки альбома. Кроме это можно вручную добавлять все основные теги: исполнитель, альбом, трек, год, жанр, и т.д.

Присутствует возможность извлечь метаданные с аудио дисков, позволяет организовать фонотеку и сэкономить время на переименовании файлов по тегам и др.

Основные возможности MusicBrainz Picard:

  • Поддержка всех популярных музыкальных форматов, включая MP3, Ogg Vorbis, FLAC, MP4 (AAC), Musepack, WavPack, Speex, The True Audio и Windows Media Audio.
  • Автоматический и ручной режимы редактирования тегов аудио файлов.
  • Извлечение метаданных с аудио дисков.
  • Возможность организовать собственную фонотеку.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Tag редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,27 Мб
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