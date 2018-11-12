Мини-Торг - удобная бесплатная торгово-складская программа для автоматизации розничной и оптовой торговли. Содержит основные режимы для работы в торговле и на складе, а также присутствует учет склада, резервирование товара, отслеживание долгов, печать накладных, счетов-фактур, ТОРГ-12, прайс-листов и ценников.
Основные возможности:
Учет товара на складе (наличие, резерв).
Основные складские операции (приходы, возвраты поставщику).
Основные торговые операции (резервирование товаров, оплата и выдача по частям).
Печать прайс-листов, ценников, счетов, накладных, счетов-фактур, ТОРГ-12 и т.п.
Взаиморасчеты с поставщиками и клиентами.
Полный учет денежных средств.
Настройка печатных форм прайс-листов и ценников.
Выделение различными цветами документов, товаров и т.п.
Интегрированные справочники.
Печать реестров документов или содержимого справочников.
Наличие фотографий товаров.
Что нового в Мини-Торг 2.8?
Увеличен шрифт надписей в кнопках.
Автоматическое масштабирование итоговой строки в накладных (в зависимости от настройки шрифта для этого режима).
Модернизирован режим "Деньги-Календарь платежей": новая навигация, использование календаря для выбора дат, увеличены шрифты.
Запрос на выход без сохранения накладной при нажатии Esc или кнопки Отмена в случае, если перечень накладной (счета) был изменен.
е-Ценник - программа для печати ценников и этикеток. Ориентирована на решение задач начальной автоматизации торговых предприятий. Позволяет вести каталог товаров и
Отзывы о программе Мини-Торг
Юлия про Мини-Торг 2.7 [21-05-2018]
Достаточно кастрированная версия учета склада. Да, есть остатки на дату. А движение? Где приход-расход-остаток? И статьи расхода в документе на оплату- просто космос. А если я хочу списать материал в штуках и видеть какой это материал? И правда пустая трата времени. | | Ответить
Алексей про Мини-Торг 2.3 [12-03-2016]
Ерунда какая-то: приход товара и закупочные цены сами по себе, а розничные цены сами по себе. Заводи приход- считай на листочке столбиком розничную= закуп + наценка. и заводи -все по-новой в прайс лист розничных цен. в чем фишка- дурь какая-то | | Ответить
Александр про Мини-Торг 1.2 [13-08-2012]
Для бесплатной версии ограничения до 100 наименований товаров и до 10 товаров в накладной, до 10 документов с одной датой... 5 | 33 | Ответить