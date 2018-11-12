Мини-Торг для Windows

Мини-Торг 2.8

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Описание Мини-Торг 2.8Описание   Скачать Мини-Торг 2.8СКАЧАТЬ (5,2 Мб) Скриншоты Мини-Торг 2.8Скриншоты (5)   Статистика Мини-Торг 2.8Статистика   Отзывы о Мини-Торг 2.8Отзывы (6)  
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3.17 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.17 из 5
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Мини-Торг - удобная бесплатная торгово-складская программа для автоматизации розничной и оптовой торговли. Содержит основные режимы для работы в торговле и на складе, а также присутствует учет склада, резервирование товара, отслеживание долгов, печать накладных, счетов-фактур, ТОРГ-12, прайс-листов и ценников.

Основные возможности:

  • Учет товара на складе (наличие, резерв).
  • Основные складские операции (приходы, возвраты поставщику).
  • Основные торговые операции (резервирование товаров, оплата и выдача по частям).
  • Печать прайс-листов, ценников, счетов, накладных, счетов-фактур, ТОРГ-12 и т.п.
  • Взаиморасчеты с поставщиками и клиентами.
  • Полный учет денежных средств.
  • Настройка печатных форм прайс-листов и ценников.
  • Выделение различными цветами документов, товаров и т.п.
  • Интегрированные справочники.
  • Печать реестров документов или содержимого справочников.
  • Наличие фотографий товаров.

 

Что нового в Мини-Торг 2.8?
  • Увеличен шрифт надписей в кнопках.
  • Автоматическое масштабирование итоговой строки в накладных (в зависимости от настройки шрифта для этого режима).
  • Модернизирован режим "Деньги-Календарь платежей": новая навигация, использование календаря для выбора дат, увеличены шрифты.
  • Запрос на выход без сохранения накладной при нажатии Esc или кнопки Отмена в случае, если перечень накладной (счета) был изменен.
Скриншоты Мини-Торг:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 17 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Складской учет
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Отзывы о программе Мини-Торг

Юлия про Мини-Торг 2.7 [21-05-2018]

Достаточно кастрированная версия учета склада. Да, есть остатки на дату. А движение? Где приход-расход-остаток? И статьи расхода в документе на оплату- просто космос. А если я хочу списать материал в штуках и видеть какой это материал? И правда пустая трата времени.
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Алексей про Мини-Торг 2.3 [12-03-2016]

Ерунда какая-то: приход товара и закупочные цены сами по себе, а розничные цены сами по себе. Заводи приход- считай на листочке столбиком розничную= закуп + наценка. и заводи -все по-новой в прайс лист розничных цен. в чем фишка- дурь какая-то
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Александр про Мини-Торг 1.2 [13-08-2012]

Для бесплатной версии ограничения до 100 наименований товаров и до 10 товаров в накладной, до 10 документов с одной датой...
5 | 33 | Ответить

Александр про Мини-Торг 1.2 [26-03-2012]

А что не так?
| 12 | Ответить

Алена про Мини-Торг 1.2 [07-03-2012]

не тратьте время
5 | 5 | Ответить

София в ответ Алена про Мини-Торг 1.2 [14-11-2014]

Жаль потраченного времени,не тратьте время.
7 | | Ответить

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