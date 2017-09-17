Defraggler 2.21.993

Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с

Smart Defrag 5.7.0.1137

Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в

O&O Defrag Pro 20.5.603

Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов дефрагментации. Поддерживает работу с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, NTFS5