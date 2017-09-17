Defraggler 2.21.993
Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с
Smart Defrag 5.7.0.1137
Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в
O&O Defrag Pro 20.5.603
Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов дефрагментации. Поддерживает работу с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, NTFS5
Auslogics Disk Defrag 7.1.5.0
Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows.
PerfectDisk Pro 14.0 (build 891)
PerfectDisk - Очень мощная программа для дефрагментации жесткого диска. PerfectDisk использует однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T., что
UltimateDefrag 5.1.10.0
Продвинутая HHD-утилита, которая объединяет в себе мощный дефрагментатор жесткого диска и оптимизатор файлов, позволяющий существенно повысить производительность.