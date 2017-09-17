Disk SpeedUp для Windows

Disk SpeedUp 5.0.1.61

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Disk SpeedUp 5.0.1.61Описание   Скачать Disk SpeedUp 5.0.1.61СКАЧАТЬ (5,62 Мб) Скриншоты Disk SpeedUp 5.0.1.61Скриншоты (6)   Статистика Disk SpeedUp 5.0.1.61Статистика   Отзывы о Disk SpeedUp 5.0.1.61Отзывы (3)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disk SpeedUp - бесплатная утилита для анализа и дефрагментации локальных дисков. Оптимизирует и дефрагментирует диски для получения максимальной производительности работы системы. Присутствует опция автоматической дефрагментации, которая будет запускаться когда компьютер находится в режиме ожидания, и функция планировщика, при помощи которого, можно настроить запланированный запуск. При завершении дефрагментации происходит автоматическое выключение. Также указав уровень загруженности процессора и жесткого диска, утилита достигнув его приостанавливает свою работу. Поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS EFS.

Скриншоты Disk SpeedUp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 454
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
ТОП-сегодня раздела "Дефрагментаторы"
 

Defraggler 2.21.993

Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с

Smart Defrag 5.7.0.1137

Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в

O&O Defrag Pro 20.5.603

Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов дефрагментации. Поддерживает работу с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, NTFS5

Auslogics Disk Defrag 7.1.5.0

Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows.

PerfectDisk Pro 14.0 (build 891)

PerfectDisk - Очень мощная программа для дефрагментации жесткого диска. PerfectDisk использует однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T., что

UltimateDefrag 5.1.10.0

Продвинутая HHD-утилита, которая объединяет в себе мощный дефрагментатор жесткого диска и оптимизатор файлов, позволяющий существенно повысить производительность.

скачать Adguard

Отзывы о программе Disk SpeedUp

Haron про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [29-12-2011]

Самый быстрый дефрагментатор из всех! Но качество работы оставляет желать лучшего.Русский язык встроенный.
| | Ответить

Эдди про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [21-12-2011]

Искал. Нашёл только английский и китайский.
| | Ответить

Сергей про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [08-05-2011]

Программа поддерживает русский язык.Ищите в настройках.Неплохая для бесплатного продукта.
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 