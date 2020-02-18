Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows. С помощью Disk Defrag диск вашего компьютера станет работать безукоризненно быстро и стабильно.
В программе использован ряд алгоритмов, которые позволяют провести дефрагментацию диска намного быстрее, чем стандартная утилита, а благодаря удобному отчету вы будет точно знать, что было сделано.
Возможности программы:
быстрая и надежная дефрагментация диска
упорядочивание структуры кластеров и файловой системы
удобная и функциональная карта диска, отображающая процесс дефрагментации в реальном времени
простое и наглядное управление программой
мощная система генерации отчетов, создающая подробные и понятные отчеты о результатах работы программы
минимальный объем потребляемых ресурсов компьютера.
Используйте Auslogics Disk Defrag минимум раз в неделю и ваш жесткий диск будет всегда в идеальной форме.
WinContig - простой в использовании дефрагментатор. Быстро проводит дефрагментацию файлов без необходимости дефрагментировать весь диск
Отзывы о программе Auslogics Disk Defrag
Павел про Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0 [12-07-2019]
Пользовался много лет и пришел к выводу что это худшая программа. Большой недостакок - очень долго все проверяет, а если есть большие файлы то будет еще дольше. Перешел не другую программу. 2 | 5 | Ответить
СВ56К54ЕУВ про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-02-2016]
Программа без русского языка и не сама. В пакете еще одна, которая засирает, лезет в реестр, влазит в систему. 7 | 5 | Ответить
oleg в ответ СВ56К54ЕУВ про Auslogics Disk Defrag 8.0.8.0 [09-05-2018]
при установке все лишние галочки снять, и тогда всё будет ок :) 2 | 3 | Ответить
Борис про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-01-2016]
После дефрагментации этим скоростным *чудом* остаётся чуть ли не половина фрагметов на диске. Откройте системный встроенный дефрагментатор и убедитесь сами. Короче, лажа. 4 | 8 | Ответить
Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [17-01-2016]
HELP!!! Кто нибудь, 2 дня не могу заставить нетбук работать: предистория длинная, факт: снёс метки акрониксом с дисков, сделал все неактивными, ну и форматнул до кучи, теперь не могу ничего сделать... работает только LiveCDweb, как поставить винду или разметить диски если акроникс не устанавливается, кучу других прог пробовал - тож никак... помогите!!! 2 | 2 | Ответить
Вася в ответ Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.1.0 [05-03-2016]
Устанавливайте ISO образ акрониса на болванку 5 | 3 | Ответить
F7E7A7R про Auslogics Disk Defrag 6.1.1.0 [25-11-2015]