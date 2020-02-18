Auslogics Disk Defrag для Windows

Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1Описание   Скачать Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1СКАЧАТЬ (15,33 Мб) Скриншоты Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1Скриншоты (3)   Статистика Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1Статистика   Отзывы о Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1Отзывы (57)  
Оцените программу!
4.59 из 5, всего оценок - 240
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows. С помощью Disk Defrag диск вашего компьютера станет работать безукоризненно быстро и стабильно.

В программе использован ряд алгоритмов, которые позволяют провести дефрагментацию диска намного быстрее, чем стандартная утилита, а благодаря удобному отчету вы будет точно знать, что было сделано.

Возможности программы:

  • быстрая и надежная дефрагментация диска
  • упорядочивание структуры кластеров и файловой системы
  • удобная и функциональная карта диска, отображающая процесс дефрагментации в реальном времени
  • простое и наглядное управление программой
  • мощная система генерации отчетов, создающая подробные и понятные отчеты о результатах работы программы
  • минимальный объем потребляемых ресурсов компьютера.

Используйте Auslogics Disk Defrag минимум раз в неделю и ваш жесткий диск будет всегда в идеальной форме.

Что нового в Auslogics Disk Defrag 9.4.0.1?
  • Исправлены найденные ошибки
Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 217 835
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
ТОП-сегодня раздела "Дефрагментаторы"
 

Defraggler 2.22.995

Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с

Smart Defrag 6.4.5.99

Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в

PerfectDisk Pro 14.0 (build 892)

PerfectDisk - Очень мощная программа для дефрагментации жесткого диска. PerfectDisk использует однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T., что

Auslogics Disk Defrag 9.4.0.0

Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows.

O&O Defrag Pro 23.0.3094

Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов дефрагментации. Поддерживает работу с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, NTFS5

WinContig 2.4.0.0

WinContig - простой в использовании дефрагментатор. Быстро проводит дефрагментацию файлов без необходимости дефрагментировать весь диск

скачать Adguard

Отзывы о программе Auslogics Disk Defrag

Павел про Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0 [12-07-2019]

Пользовался много лет и пришел к выводу что это худшая программа. Большой недостакок - очень долго все проверяет, а если есть большие файлы то будет еще дольше. Перешел не другую программу.
2 | 5 | Ответить

СВ56К54ЕУВ про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-02-2016]

Программа без русского языка и не сама. В пакете еще одна, которая засирает, лезет в реестр, влазит в систему.
7 | 5 | Ответить

oleg в ответ СВ56К54ЕУВ про Auslogics Disk Defrag 8.0.8.0 [09-05-2018]

при установке все лишние галочки снять, и тогда всё будет ок :)
2 | 3 | Ответить

Борис про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-01-2016]

После дефрагментации этим скоростным *чудом* остаётся чуть ли не половина фрагметов на диске. Откройте системный встроенный дефрагментатор и убедитесь сами. Короче, лажа.
4 | 8 | Ответить

Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [17-01-2016]

HELP!!! Кто нибудь, 2 дня не могу заставить нетбук работать: предистория длинная, факт: снёс метки акрониксом с дисков, сделал все неактивными, ну и форматнул до кучи, теперь не могу ничего сделать... работает только LiveCDweb, как поставить винду или разметить диски если акроникс не устанавливается, кучу других прог пробовал - тож никак... помогите!!!
2 | 2 | Ответить

Вася в ответ Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.1.0 [05-03-2016]

Устанавливайте ISO образ акрониса на болванку
5 | 3 | Ответить

F7E7A7R про Auslogics Disk Defrag 6.1.1.0 [25-11-2015]

А как его русифицировать ?
4 | 3 | Ответить

romics9 в ответ F7E7A7R про Auslogics Disk Defrag 6.1.2.0 [04-12-2015]

Подходит руссификатор от новой версии Auslogics Boost Speed
3 | 2 | Ответить

Леонид в ответ romics9 про Auslogics Disk Defrag 6.1.2.0 [11-12-2015]

И как русификатор применить?
3 | 7 | Ответить

Читать все отзывы (57) / Добавить отзыв
 