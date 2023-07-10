SD Memory Card Formatter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Дефрагментаторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:6,13 Мб
SD Memory Card Formatter скриншот № 1

SD Memory Card Formatter представляет собой удобное приложение, предназначенное для форматирования карт памяти SD, SDHC и SDXC в соответствии со спецификацией файловой системы SD, разработанной SD Association (SDA). Это надежное и оптимизированное решение для форматирования ваших карт памяти, обеспечивающее оптимальную производительность.

Важно отметить, что рекомендуется использовать SD Memory Card Formatter для форматирования ваших SD/SDHC/SDXC карт памяти, вместо стандартных средств форматирования, предоставляемых операционными системами. Хотя инструменты форматирования, встроенные в операционные системы, могут работать с различными носителями информации, включая карты SD/SDHC/SDXC, они могут не быть оптимизированы специально для этих карт и, следовательно, могут привести к снижению производительности.

Карты SD/SDHC/SDXC имеют специальную "Защищенную область", предназначенную для обеспечения безопасности данных на SD-карте. Важно знать, что SD Memory Card Formatter не форматирует эту защищенную область на ваших SD/SDHC/SDXC картах. Если требуется форматирование защищенной области, это должно быть выполнено с помощью соответствующего приложения для ПК или хост-устройств SD, которые поддерживают функцию защиты SD.

Основные возможности SD Memory Card Formatter:

  • Удобный и простой в использовании интерфейс.
  • Поддержка форматирования SD, SDHC и SDXC карт памяти.
  • Оптимизированное форматирование в соответствии с файловой системой SD.
  • Обеспечение оптимальной производительности карт памяти.
  • Рекомендуется SD Association (SDA) для использования с SD-картами.

В общем, SD Memory Card Formatter является надежным инструментом для форматирования ваших SD/SDHC/SDXC карт памяти, обеспечивая соблюдение спецификации файловой системы SD и гарантируя оптимальную производительность. Помните, что в случае защищенной области или использования функции "BitLocker To Go" рекомендуется обращаться к соответствующим приложениям или процедурам для лучших результатов.

Примечание! SD Memory Card Formatter не поддерживает карты SD/SDHC/SDXC, зашифрованные с использованием функции "BitLocker To Go" в операционной системе Windows. Перед форматированием SD-карты, защищенной "BitLocker To Go", пожалуйста, разблокируйте ее и затем выполните форматирование с помощью SD Memory Card Formatter для оптимальных результатов.
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