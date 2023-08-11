Disk SpeedUp для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.19/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.1.83 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Дефрагментаторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 16 698 | Статистика
Размер:7,19 Мб
Disk SpeedUp скриншот № 1
Disk SpeedUp скриншот № 2
Disk SpeedUp скриншот № 3
Disk SpeedUp скриншот № 4

Disk SpeedUp - бесплатная утилита для анализа и дефрагментации локальных дисков. Оптимизирует и дефрагментирует диски для получения максимальной производительности работы системы. Присутствует опция автоматической дефрагментации, которая будет запускаться когда компьютер находится в режиме ожидания, и функция планировщика, при помощи которого, можно настроить запланированный запуск.

При завершении дефрагментации происходит автоматическое выключение. Также указав уровень загруженности процессора и жесткого диска, утилита достигнув его приостанавливает свою работу. Поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS EFS.

ТОП-сегодня раздела "Дефрагментаторы"
 

скачать DefragglerDefraggler 2.22.995

Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner...

скачать Auslogics Disk DefragAuslogics Disk Defrag 11.0.0.3

Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска,...

скачать SD Memory Card FormatterSD Memory Card Formatter 5.0.2

Надежный и простой инструмент для форматирования ваших SD/SDHC/SDXC карт памяти, обеспечивая...

скачать Smart DefragSmart Defrag 8.5.0.299

Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не...

скачать PerfectDiskPerfectDisk Pro 14.0 (build 900)

PerfectDisk - Очень мощная программа для дефрагментации жесткого диска. PerfectDisk использует...

скачать O&O Defrag ProO&O Defrag Pro 23.0.3094 / 26.1.7709

Defrag Pro - приложение для дефрагментации жестких дисков. Предлагает пять режимов...

Отзывы о программе Disk SpeedUp

Yaspermi про Disk SpeedUp 5.0.1.71 [17-08-2022]

Заклинила на стадии анализа дисков. После перезапуска ситуация повторилась так же. Ждал минут 40, прогресс-бар не сдвинулся ни на шаг. При этом прога продолжала жрать ресурсы системы. Что она там делала вместо дефрагментации, остается загадкой.
| | Ответить

Haron про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [29-12-2011]

Самый быстрый дефрагментатор из всех! Но качество работы оставляет желать лучшего.Русский язык встроенный.
3 | 5 | Ответить

Эдди про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [21-12-2011]

Искал. Нашёл только английский и китайский.
2 | 2 | Ответить

Сергей про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [08-05-2011]

Программа поддерживает русский язык.Ищите в настройках.Неплохая для бесплатного продукта.
2 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв