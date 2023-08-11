Disk SpeedUp - бесплатная утилита для анализа и дефрагментации локальных дисков. Оптимизирует и дефрагментирует диски для получения максимальной производительности работы системы. Присутствует опция автоматической дефрагментации, которая будет запускаться когда компьютер находится в режиме ожидания, и функция планировщика, при помощи которого, можно настроить запланированный запуск.

При завершении дефрагментации происходит автоматическое выключение. Также указав уровень загруженности процессора и жесткого диска, утилита достигнув его приостанавливает свою работу. Поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS EFS.