Disk SpeedUp для Windows
|Оценка:
|4.19/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.1.83 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glarysoft Ltd.
|Категория:
|Дефрагментаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 16 698 | Статистика
|Размер:
|7,19 Мб
Disk SpeedUp - бесплатная утилита для анализа и дефрагментации локальных дисков. Оптимизирует и дефрагментирует диски для получения максимальной производительности работы системы. Присутствует опция автоматической дефрагментации, которая будет запускаться когда компьютер находится в режиме ожидания, и функция планировщика, при помощи которого, можно настроить запланированный запуск.
При завершении дефрагментации происходит автоматическое выключение. Также указав уровень загруженности процессора и жесткого диска, утилита достигнув его приостанавливает свою работу. Поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS EFS.
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Отзывы о программе Disk SpeedUp
Yaspermi про Disk SpeedUp 5.0.1.71 [17-08-2022]
Заклинила на стадии анализа дисков. После перезапуска ситуация повторилась так же. Ждал минут 40, прогресс-бар не сдвинулся ни на шаг. При этом прога продолжала жрать ресурсы системы. Что она там делала вместо дефрагментации, остается загадкой.
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Haron про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [29-12-2011]
Самый быстрый дефрагментатор из всех! Но качество работы оставляет желать лучшего.Русский язык встроенный.
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Эдди про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [21-12-2011]
Сергей про Disk SpeedUp 1.0.2.319 [08-05-2011]
Программа поддерживает русский язык.Ищите в настройках.Неплохая для бесплатного продукта.
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