Smart Defrag - бесплатная программа для дефрагментации жесткого диска. Работает в нескольких режимах: ручном, по расписанию и в автоматическом (дефрагментация происходит в фоновом режиме, когда компьютер простаивает).

В случае использования автоматического режима программа работает незаметно для пользователя и производительности системы. Дефрагментация начнется в тех случаях, когда компьютер активно не используется, простаивает.

В настройках можно указать при каких условиях стартовать и останавливать процесс дефрагментации. Например, при простое системы 5 минут начинать и завершать, когда загрузка процессора достигнет 40%.

Кроме всего прочего программа Smart Defrag не только дефрагментирует файлы, но и оптимизирует, упорядочивает их расположение относительно друг друга для более быстрого чтения.