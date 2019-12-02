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Smart Defrag 6.4.0
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4.55 из 5, всего оценок - 356
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- Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Smart Defrag - бесплатная программа для дефрагментации жесткого диска. Работает в нескольких режимах: ручном, по расписанию и в автоматическом (дефрагментация происходит в фоновом режиме, когда компьютер простаивает).
В случае использования автоматического режима программа работает незаметно для пользователя и производительности системы. Дефрагментация начнется в тех случаях, когда компьютер активно не используется, простаивает.
В настройках можно указать при каких условиях стартовать и останавливать процесс дефрагментации. Например, при простое системы 5 минут начинать и завершать, когда загрузка процессора достигнет 40%.
Кроме всего прочего программа Smart Defrag не только дефрагментирует файлы, но и оптимизирует, упорядочивает их расположение относительно друг друга для более быстрого чтения.
Размер файла: 15,43 Мб (Загрузок: 79 585)
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|Что нового в Smart Defrag 6.4.0?
- Оптимизированы настройки.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Smart Defrag
Silvercat про Smart Defrag 5.8.6.1286 [27-05-2018]
На https://www.comss.ru/disqus/page.php?id=982 лежит отзыв о программе того-же автора только под именем Валерий Якубцевич. Не надоело писать хвалебные фальшивые отзывы?
1 | | Ответить
Миша про Smart Defrag 5.8.5.1285 [12-04-2018]
В силу того, что я никогда не был экспертом в вопросах того, как устроены и работают компьютерные комплектующие, я и не знал о необходимости дефрагментации жесткого диска. Когда компьютер начал тормозить, я поначалу искал причину не в тех местах: пробовал разные антивирусы, чистил ненужные файлы.
На форуме узнал, что иногда следует проводить полную дефрагментацию винчестера. Решил использовать Smart Defrag, потому что эта программа показалась мне наиболее простой, понятной и автоматизированной. После автоматической процедуры (я сам практически не принимал никакого участия в процессе) весь винчестер был должным образом вычищен и моя система снова «ожила».
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Виктор про Smart Defrag 5.8.5.1285 [13-03-2018]
После очередных проблем с компьютером, когда он снова начал тормозить, я не сразу понял причину такой некорректной работы. Вначале я пытался бороться с несуществующими вирусами и просто чистил ненужные файлы, но в один момент друг подсказал провести комплексную дефрагментацию жесткого диска.
Из-за того, что у меня не хватало знаний в этой области, я постарался найти наиболее понятное и вместе с этим эффективное средство, которое сможет сделать все самостоятельно. Smart Defrag оказался в этом плане самым подходящим инструментом, потому что довольно быстро смог проверить и грамотно почистить мой винчестер. Система снова быстро и плавно работает, совсем как на новом ПК!
2 | 24 | Ответить
Олдмен про Smart Defrag 5.5.0.1024 [13-04-2017]
Из разряда - для чайников - Отличная прога! В версии Free, есть определённые ограничения, но они некритичны, да и ключ найти - не проблема. Один минус,(возможно), то что разработчик постоянно предлагает другой свой софт, который, на мой взгляд, не так уж и плох. Опять же выбор, за вами. В целом. всем рекомендую!
1 | 7 | Ответить
prohpeta про Smart Defrag 5.5.0.1024 [27-03-2017]
как-то работает. Но, блин, хрен удалишь.
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