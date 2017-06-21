AndSMB для Android

AndSMB 3.6 для Android

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Описание AndSMB 3.6 для AndroidОписание   Скачать AndSMB 3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (3,24 Мб) Скриншоты AndSMB 3.6 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика AndSMB 3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о AndSMB 3.6 для AndroidОтзывы (0)  
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AndSMB — программа для соединения вашего Android-смартфона с локальной сетью и доступа к папкам и файлам на других ПК, работающих под управлением ОС Windows.

При настройке соединения можно выбрать порт, кодировку, ввести локальную папку, в которую будут сохраняться файлы с удаленной машины. На удаленной машине можно просматривать содержимое папок, свойства каталогов и отдельных файлов. Вы также можете загрузить на смартфон содержимое любой выбранной папки. Поддерживается несколько режимов сортировки.

 

Скриншоты AndSMB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 084
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты
 Программа AndSMB отмечена редакцией SoftPortal.com
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