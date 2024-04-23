Admin Hands для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категории:Telnet, SSH клиенты - FTP клиенты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 123 | Статистика
Размер:8.27 Мб
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Admin Hands - комплексное решение, нацеленое на выполнение какого-либо действия на одной или множестве машин. Вы можете использовать как терминал или клиент, так и выполнять общее действие в пакетном режиме в один клик.

Присутствует функция мониторинга серверов, с помощью которой можно следить за основными метриками вашей машины нажав одну кнопку. Также доступны параллельные SSH/SFTP/FTP/TELNET сессии, встроенный редактор текста с подсветкой и многое другое.

Особенности:

  • Зашифрованное хранилище данных мастер паролем (AES-256)
  • Протоколы: SSH, TELNET, SFTP, FTP, HTTP
  • Общие действия: Download, Upload, Execute
  • Опрос хостов методом PING или PORT CONNECT
  • Статистика сервера по основным параметрам (CPU, RAM, HDD)
  • Пакетное выполнение команд и скриптов на выбранных машинах!
  • SSH и Telnet полноцветные терминалы (клиенты)
  • Встроенный фтп клиент и sftp client- в виде удобного файл менеджера
  • Очень быстрое много-поточное выполнение, до 128 потоков!
  • Дополнительная клавиатура со специальными символами
  • Простой, современный и дружественный интерфейс
  • Цветовые темы для терминалов
  • Импорт/Экспорт базы данных
  • Сохранить все ваши хосты CSV/XML/HTML
  • Читайте и сохраняйте логи
  • Встроенный генератор паролей
  • Удобная организация хостов по группам
  • Копируйте и вставляйте хосты!
Что нового в Admin Hands 3.2.4?
  • Значительно увеличена скорость загрузки SFTP / FTP
  • Изменен дизайн настроек
  • Выбор пути по умолчанию для сеансов FTP / SFTP
  • Выбор метода загрузки (через временные файлы или перезапись)
  • Вставка ключа SSH и параметры типа ключа
  • Расширен мониторинг ячейки HDD
  • Множественные исправления
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