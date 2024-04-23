Admin Hands - комплексное решение, нацеленое на выполнение какого-либо действия на одной или множестве машин. Вы можете использовать как терминал или клиент, так и выполнять общее действие в пакетном режиме в один клик.

Присутствует функция мониторинга серверов, с помощью которой можно следить за основными метриками вашей машины нажав одну кнопку. Также доступны параллельные SSH/SFTP/FTP/TELNET сессии, встроенный редактор текста с подсветкой и многое другое.

Особенности: