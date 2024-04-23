Admin Hands для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ARPAplus
|Категории:
|Telnet, SSH клиенты - FTP клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 123 | Статистика
|Размер:
|8.27 Мб
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Admin Hands - комплексное решение, нацеленое на выполнение какого-либо действия на одной или множестве машин. Вы можете использовать как терминал или клиент, так и выполнять общее действие в пакетном режиме в один клик.
Присутствует функция мониторинга серверов, с помощью которой можно следить за основными метриками вашей машины нажав одну кнопку. Также доступны параллельные SSH/SFTP/FTP/TELNET сессии, встроенный редактор текста с подсветкой и многое другое.
Особенности:
- Зашифрованное хранилище данных мастер паролем (AES-256)
- Протоколы: SSH, TELNET, SFTP, FTP, HTTP
- Общие действия: Download, Upload, Execute
- Опрос хостов методом PING или PORT CONNECT
- Статистика сервера по основным параметрам (CPU, RAM, HDD)
- Пакетное выполнение команд и скриптов на выбранных машинах!
- SSH и Telnet полноцветные терминалы (клиенты)
- Встроенный фтп клиент и sftp client- в виде удобного файл менеджера
- Очень быстрое много-поточное выполнение, до 128 потоков!
- Дополнительная клавиатура со специальными символами
- Простой, современный и дружественный интерфейс
- Цветовые темы для терминалов
- Импорт/Экспорт базы данных
- Сохранить все ваши хосты CSV/XML/HTML
- Читайте и сохраняйте логи
- Встроенный генератор паролей
- Удобная организация хостов по группам
- Копируйте и вставляйте хосты!
- Значительно увеличена скорость загрузки SFTP / FTP
- Изменен дизайн настроек
- Выбор пути по умолчанию для сеансов FTP / SFTP
- Выбор метода загрузки (через временные файлы или перезапись)
- Вставка ключа SSH и параметры типа ключа
- Расширен мониторинг ячейки HDD
- Множественные исправления
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