AndSMB для Android

AndSMB 4.0.1 для Android

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Описание AndSMB 4.0.1 для AndroidОписание   Скачать AndSMB 4.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,25 Мб) Скриншоты AndSMB 4.0.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика AndSMB 4.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о AndSMB 4.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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AndSMB — программа для соединения вашего Android-смартфона с локальной сетью и доступа к папкам и файлам на других ПК, работающих под управлением ОС Windows.

При настройке соединения можно выбрать порт, кодировку, ввести локальную папку, в которую будут сохраняться файлы с удаленной машины. На удаленной машине можно просматривать содержимое папок, свойства каталогов и отдельных файлов. Вы также можете загрузить на смартфон содержимое любой выбранной папки. Поддерживается несколько режимов сортировки.

 

AndSMB
AndSMB
AndSMB
AndSMB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты
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Отзывы о программе AndSMB

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