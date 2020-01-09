AndSMB — программа для соединения вашего Android-смартфона с локальной сетью и доступа к папкам и файлам на других ПК, работающих под управлением ОС Windows.

При настройке соединения можно выбрать порт, кодировку, ввести локальную папку, в которую будут сохраняться файлы с удаленной машины. На удаленной машине можно просматривать содержимое папок, свойства каталогов и отдельных файлов. Вы также можете загрузить на смартфон содержимое любой выбранной папки. Поддерживается несколько режимов сортировки.