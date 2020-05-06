TeamViewer 15.4.60 для Android
TeamViewer — получите доступ к своему компьютеру, ноутбуку или другому девайсу со своего Android-устройств. Неважно, какая операционная система используется, так как
VNC Viewer 0.5.0 для Android
VNC Viewer - программа для удаленного доступа к рабочему столу компьютера по протоколу RFB. VNC Viewer может использоваться для удаленной техподдержки пользователей,
PaderSyncDAV 1.0.8 для Android
PaderSyncDAV - WebDAV-клиент для коммуникаторов, работающих под управлением Android. PaderSyncDAV воляет получать доступ к удаленным объектам через защищенный
ConnectBot 1.3 r226 для Android
ConnectBot - бесплатный SSH-клиент для коммуникаторов под управлением Android. Программа поддерживает все самые необходимые функции для управления серверами через
PaderSyncSSH 0.0.18 для Android
PaderSyncSSH - приложение для Android-комуникаторов, сочетающее SSH-терминал, SFTP-клиент и файловый менеджер для управления локальной файловой системой
AndSMB 4.0.1 для Android
AndSMB – утилита подключит ваше устройство к персональному компьютеру и получайте доступ к папкам на серверах Windows или Samba. Синхронизируйте папки,