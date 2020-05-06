JuiceSSH для Android

JuiceSSH 3.0.0 для Android

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Описание JuiceSSH 3.0.0 для AndroidОписание   Скачать JuiceSSH 3.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,84 Мб) Скриншоты JuiceSSH 3.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика JuiceSSH 3.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о JuiceSSH 3.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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JuiceSSH - мобильный полноценный SSH-клиент для Android-смартфонов и планшетов, который включает поддержку Mosh и Telnet, позволяет работать одновременно с несколькими фоновыми сеансами, предлагает для защиты двухфакторную аутентификацию, шифрование и многое другое.

Основные возможности JuiceSSH:

  • Поддержка IPv6.
  • Настройка размера шрифта.
  • Расширение функционала за счет устанавливаемых сторонних плагинов.
  • Поддержка UTF-8.
  • Установление идентификаторов.
  • Возможность управления жестами.
  • Выбор типа подключения (SSH, Local Shell, Telnet и Mosh).
  • Открытие ссылок в браузере.
  • Организация подключений по группам.
  • Одновременная работа с несколькими фоновыми SSH-сеансами.
  • Поддержка OpenSSH ключей.
  • Наличие встроенного генератора ключей RSA.
  • Поддержка внешней клавиатуры.
JuiceSSH
JuiceSSH
JuiceSSH
JuiceSSH
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 785
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты
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Отзывы о программе JuiceSSH

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