Network Utilities для Android

Network Utilities 7.8.4 для Android

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Описание Network Utilities 7.8.4 для AndroidОписание   Скачать Network Utilities 7.8.4 для AndroidСКАЧАТЬ (3,47 Мб) Скриншоты Network Utilities 7.8.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Network Utilities 7.8.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Network Utilities 7.8.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Network Utilities - набор инструментов, необходимых для диагностики компьютерных сетей и выявления неполадок, который будет полезен не только сетевым администраторам и специалистам IT, но и людям, интересующимся сетями и протоколами или изучающим их работу.

Приложение включает в себя не только распространенные и всегда необходимые под рукой инструменты, но и средства для работы с сетевым трафиком на низком уровне. Кроме рядовых действий, вроде проверки доступности хоста или трассировки маршрута, программа позволит решать специфичные задачи, а при необходимости даже имитировать работу отдельных сетевых утилит. Можно использовать одновременно несколько утилит в разных вкладках (или даже все сразу), и переключаться между ними, прямо во время работы.

На данный момент доступны следующие утилиты:

  • IP discover (поддерживает 2 режима работы)
  • Subnet scanner (сканер с задаваемым диапазоном адресов)
  • Ping
  • Traceroute
  • Telnet client
  • Port scanner (tcp, udp)
  • Netstat (мониторинг соединений)
  • IP calculator
  • DNS lookup
  • Whois
Если имеются root привилегии:
  • Packet sniffer
  • Packet crafter (полная поддержка ethernet, arp, ip, udp, tcp, icmp заголовков)

Примечание! Программа может функционировать без привилегий суперпользователя (root), однако в этом случае некоторые инструменты и опции будут недоступны.

Network Utilities
Network Utilities
Network Utilities
Network Utilities
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты
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Отзывы о программе Network Utilities

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