Network Utilities - набор инструментов, необходимых для диагностики компьютерных сетей и выявления неполадок, который будет полезен не только сетевым администраторам и специалистам IT, но и людям, интересующимся сетями и протоколами или изучающим их работу.

Приложение включает в себя не только распространенные и всегда необходимые под рукой инструменты, но и средства для работы с сетевым трафиком на низком уровне. Кроме рядовых действий, вроде проверки доступности хоста или трассировки маршрута, программа позволит решать специфичные задачи, а при необходимости даже имитировать работу отдельных сетевых утилит. Можно использовать одновременно несколько утилит в разных вкладках (или даже все сразу), и переключаться между ними, прямо во время работы.

На данный момент доступны следующие утилиты:

IP discover (поддерживает 2 режима работы)

Subnet scanner (сканер с задаваемым диапазоном адресов)

Ping

Traceroute

Telnet client

Port scanner (tcp, udp)

Netstat (мониторинг соединений)

IP calculator

DNS lookup

Whois

Если имеются root привилегии:

Packet sniffer

Packet crafter (полная поддержка ethernet, arp, ip, udp, tcp, icmp заголовков)

Примечание! Программа может функционировать без привилегий суперпользователя (root), однако в этом случае некоторые инструменты и опции будут недоступны.