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Network Utilities 7.8.4 для Android
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Network Utilities - набор инструментов, необходимых для диагностики компьютерных сетей и выявления неполадок, который будет полезен не только сетевым администраторам и специалистам IT, но и людям, интересующимся сетями и протоколами или изучающим их работу.
Приложение включает в себя не только распространенные и всегда необходимые под рукой инструменты, но и средства для работы с сетевым трафиком на низком уровне. Кроме рядовых действий, вроде проверки доступности хоста или трассировки маршрута, программа позволит решать специфичные задачи, а при необходимости даже имитировать работу отдельных сетевых утилит. Можно использовать одновременно несколько утилит в разных вкладках (или даже все сразу), и переключаться между ними, прямо во время работы.
На данный момент доступны следующие утилиты:
- IP discover (поддерживает 2 режима работы)
- Subnet scanner (сканер с задаваемым диапазоном адресов)
- Ping
- Traceroute
- Telnet client
- Port scanner (tcp, udp)
- Netstat (мониторинг соединений)
- IP calculator
- DNS lookup
- Whois
Если имеются root привилегии:
- Packet sniffer
- Packet crafter (полная поддержка ethernet, arp, ip, udp, tcp, icmp заголовков)
Примечание! Программа может функционировать без привилегий суперпользователя (root), однако в этом случае некоторые инструменты и опции будут недоступны.
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