Scanitto Pro - быстрая и не перегруженная массой ненужных функций программа для сканирования, обеспечивающая отличное качество распознавания. Поддерживает точную настройку параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы. Есть возможность выбрать область сканирования, а также настроить яркость и контрастность. Поддерживает практически все существующие TWAIN сканеры.
Scanitto Pro по всем параметрам превосходит своего предшественника, программу Scanitto, и существенно расширяет свою функциональность, вдобавок к множеству удобных возможностей, которые сделают вашу ежедневную работу еще более, свободной и эффективной. Отсканированные изображения сохраняет в форматах: bmp, jpeg, tiff, png, pdf, jp2, text.
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов и настроек для работы с различными типами PDF. Поддерживает 192 языка
CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста и конвертации бумажных документов и графических файлов в редактируемый текст. Используются алгоритмы оптического распознавания (OCR) и словарная проверка
Scanitto Pro - быстрая и не перегруженная массой ненужных функций программа для сканирования. Поддерживает точную настройку параметров сканирования, копирование документов и сохранение документов в PDF и TIFF файлы