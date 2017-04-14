Scanitto Pro для Windows

Scanitto Pro 3.16.1

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Описание Scanitto Pro 3.16.1Описание   Скачать Scanitto Pro 3.16.1СКАЧАТЬ (12,69 Мб) Скриншоты Scanitto Pro 3.16.1Скриншоты (2)   Статистика Scanitto Pro 3.16.1Статистика   Отзывы о Scanitto Pro 3.16.1Отзывы (4)  
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4.59 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Scanitto Pro - быстрая и не перегруженная массой ненужных функций программа для сканирования, обеспечивающая отличное качество распознавания. Поддерживает точную настройку параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы. Есть возможность выбрать область сканирования, а также настроить яркость и контрастность. Поддерживает практически все существующие TWAIN сканеры.

Scanitto Pro по всем параметрам превосходит своего предшественника, программу Scanitto, и существенно расширяет свою функциональность, вдобавок к множеству удобных возможностей, которые сделают вашу ежедневную работу еще более, свободной и эффективной. Отсканированные изображения сохраняет в форматах: bmp, jpeg, tiff, png, pdf, jp2, text.

Что нового в Scanitto Pro 3.16.1?
  • Исправлена ошибка активации
  • Исправлена ошибка записи в лог
Скриншоты Scanitto Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)8 / 19 117
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаспознавание - Внешние устройства

Отзывы о программе Scanitto Pro

Макс про Scanitto Pro 3.10 [23-01-2016]

Не тратьте время. Распознаваемые страницы сохраняются как простой текст.
И нет украинского языка.
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Владимир про Scanitto Pro 2.14.25.239 [26-12-2012]

У меня на Win 7 x64 работает отлично
1 | | Ответить

Nemo про Scanitto Pro 2.13.24.235 [11-11-2012]

С 64 битными WIN не совместима.
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ALIEN Xupypr aka AlnXpr про Scanitto Pro 2.12.23.233 [07-06-2012]

Использую для сканирования по сети в связке с Remote scan. Однако, в программе (Scanitto) нет специальной функции для добавления сервера сканирования.
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