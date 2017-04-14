ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 Home

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов и настроек для работы с различными типами PDF. Поддерживает 192 языка

CuneiForm 12

CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста и конвертации бумажных документов и графических файлов в редактируемый текст. Используются алгоритмы оптического распознавания (OCR) и словарная проверка

ABBYY Screenshot Reader 11.0.250

ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана с возможностью автоматического распознавания текста на полученых изображениях