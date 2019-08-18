NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения (bmp, gif, tif, jpg, png и др.). Программа позволяет создавать несколько профилей сканирования в зависимости от требуемых параметров качества отсканированного файла. Поддерживается и пакетное сканирование, что удобно при работе с большим объемом документов.

Настройка выходных параметров PDF-документа достаточно гибкая: тут можно указывать и название, и автора, и тему, и ключевые слова, задействовать шифрование (пароль владельца и пароль пользователя), управлять допуском к файлу (печать, изменение, копирование и пр.).

Важно, что этот инструмент содержит модуль распознавания текста: вы можете использовать функцию OCR (оптическое распознавание текста) для добавления поиска в создаваемых PDF-файлах (русский язык поддерживается).

Кроме непосредственно сканирования, NAPS2 позволяет загружать ранее сохраненные изображения и PDF-файлы. Кстати, для изображений доступны некоторые элементы редактирования: обрезка, яркость, контраст, вращение, отражение.

Конечно, для того чтобы начать сканирование у вас должено быть установлено и подключено к ПК само устройство сканера. Если это сделано, то данный менеджер сделает процесс сканирования простым, удобным и приятным.