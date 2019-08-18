NAPS2 для Windows

NAPS2 6.1.2

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Описание NAPS2 6.1.2Описание   Скачать NAPS2 6.1.2СКАЧАТЬ (2,27 Мб) Скриншоты NAPS2 6.1.2Скриншоты (6)   Статистика NAPS2 6.1.2Статистика   Отзывы о NAPS2 6.1.2Отзывы (5)  
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4.54 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения (bmp, gif, tif, jpg, png и др.). Программа позволяет создавать несколько профилей сканирования в зависимости от требуемых параметров качества отсканированного файла. Поддерживается и пакетное сканирование, что удобно при работе с большим объемом документов.

Настройка выходных параметров PDF-документа достаточно гибкая: тут можно указывать и название, и автора, и тему, и ключевые слова, задействовать шифрование (пароль владельца и пароль пользователя), управлять допуском к файлу (печать, изменение, копирование и пр.).

Важно, что этот инструмент содержит модуль распознавания текста: вы можете использовать функцию OCR (оптическое распознавание текста) для добавления поиска в создаваемых PDF-файлах (русский язык поддерживается).

Кроме непосредственно сканирования, NAPS2 позволяет загружать ранее сохраненные изображения и PDF-файлы. Кстати, для изображений доступны некоторые элементы редактирования: обрезка, яркость, контраст, вращение, отражение.

Конечно, для того чтобы начать сканирование у вас должено быть установлено и подключено к ПК само устройство сканера. Если это сделано, то данный менеджер сделает процесс сканирования простым, удобным и приятным.

NAPS2
NAPS2
NAPS2
NAPS2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 17 225
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Распознавание
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Отзывы о программе NAPS2

Alex про NAPS2 5.8.2 [24-01-2019]

Лучше чем Scan Lite, потому что функциональней и не виснет в отличии от нее!
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Makcum про NAPS2 5.8.2 [24-01-2019]

Не распознает текст, вообще, даже не делает вид что распознает !
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todip про NAPS2 5.3.1 [04-02-2018]

Хорошая программа!
Благодаря поддержке OCR, бесплатная замена Fine Reader. Сканируешь документ в PDF, копируешь текст и вставляй куда необходимо. Качество распознания конечно намного хуже, но это расплата за бесплатность.
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Виталий про NAPS2 5.1.1 [20-04-2016]

Отличная программа для пакетного сканирования документов то что надо!!
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apn138 про NAPS2 4.7.2 [13-03-2016]

Прекрасная программа!
Очень удобная портативная. С флешки запустил и на нее же сосканировал.
Настаивается разрешение, пакетное сканирование и многое другое.
Перед работой в начале конечно нужно прописать в системе сканер.
Большое спасибо разработчикам!
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