ABBYY FineReader для Windows

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Оценка: 4.37/5 голосов - 1340
Лицензия: Демо версия | Цена: от 4 000 руб. | Купить
Ограничение:7 дней, распознает 100 страниц
Версия:16.0.13.4766 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Польский
Разработчик:
Категории:Распознавание - PDF
Загрузок (сегодня/всего):140 / 1 886 144 | Статистика
Размер:726,56 Мб
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ABBYY FineReader PDF​ - самое популярное решение для работы с бумажными и PDF-документами. Предоставляет широчайший спектр возможностей, сочетая в себе технологии распознавания и нужные инструменты для работы с различными типами PDF.

Показывает отличную точность распознавания и вариативность сохранения форматирования исходных документов. Позволит вам легко и точно распознавать отсканированные тексты и экспортировать их в офисные приложения. Благодаря поддержке расширения CSS (Cascading Style Sheets) абсолютно точно воссоздает оформление исходного документа при сохранении в HTML: колонки, картинки, шрифты, таблицы - электронный документ будет точной копией бумажного.

Распознает тексты на 192 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского алфавитов и иероглифического письма.

Возможности приложения:

  • Работа с PDF-документами:
    • Просмотр PDF-документов и работа с их содержимым;
    • Создание и редактирование;
    • Комментирование и подпись;
    • Защита документов;
    • и многое другое.
  • Сравнение документов любых форматов, как бумажных, так и электронных, с помощью встроенного приложения. Позволяет выявить значимые несоответствия в тексте и поможет предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.
  • Распознавание и конвертирование.
  • Автоматическая обработка с настройкой "горячей" папки по расписанию и шаблонам.
  • Поддерживает следующие входные форматы: PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT и другие.
  • Предлагает следующие форматы сохранения:DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG и другие.
  • 192 языка распознавания.
  • Поддержка сканеров: TWAIN- и WIA-совместимые сканеры и МФУ.
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Отзывы о программе ABBYY FineReader

Сергей про ABBYY FineReader 15.0 [19-01-2023]

Скачал 15 версию. Не соответствует описанию. Нет бесплатных 30 дней.
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SOS в ответ Сергей про ABBYY FineReader 15.0 [22-01-2023]

Укоротили до 7 дней!
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Djon про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [27-05-2022]

Правдивые ли недостатки, что пишут:
1. Платная версия. Есть пробный период, но он ограничен 15 днями, плюс в нем недостаточно обширный функционал
2. Обязательная регистрация и подписка
3. Недоступность редактирования прямо в программе – легче конвертировать материал в текст, а там уже проводить правки
4. Исходная структура документа практически не сохраняется – колонтитулы после завершения сканирования могут сильно съехать

Если да, то попробуйте "AceThinker PDF Converter with OCR", русский OCR есть, скачивал по акции, пытается сохранить структуру сохранить, но плохого качества не воспринимает.
1 | 10 | Ответить

Azu Sayfiddin про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [29-03-2021]

ГДЕ КЛЮЧ!!!!!!!
12 | 18 | Ответить

SOL в ответ Azu Sayfiddin про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [07-10-2021]

Обычно под ковриком!
11 | 30 | Ответить

Djon в ответ Azu Sayfiddin про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [27-05-2022]

Нажми кнопку Купить
5 | 11 | Ответить

Григорий про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [29-06-2020]

Программа хорошая, да слишком дорогая. От 8 000 до 48 000 рублей. За 1 000 на год купил бы, а так - не буду. Возьму бесплатный конвертор, буду переводить из PDF в Word.
8 | 13 | Ответить

Admin в ответ Григорий про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [30-06-2020]

от 4000 рублей
5 | 14 | Ответить

Сергей про ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 [25-04-2020]

Спасибо ВАМ за программу все что требовалось все перевела, я счастлив
13 | 7 | Ответить

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