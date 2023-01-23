ABBYY Screenshot Reader для Windows

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Оценка: 4.40/5 голосов - 59
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 490 руб. | Купить
Ограничение:15 дней
Версия:11.0.250 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Захват экрана - Распознавание
Загрузок (сегодня/всего):13 / 63 481 | Статистика
Размер:228,69 Мб
ABBYY Screenshot Reader скриншот № 1
ABBYY Screenshot Reader скриншот № 2

ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана. Она поможет сохранить изображение всего экрана, окна приложения или выделенной вручную области.

Главная отличительная особенность заключается в том, что используя ABBYY Screenshot Reader, вы сможете не только создавать снимки необходимой области экрана, но и при необходимости распознать из него текст и сохранить в редактируемый формат. Это удобно в случае, если текст нельзя скопировать обычным образом, например в анимированных роликах, в PDF-файлах, мультимедийных презентациях, графических изображениях.

Программа распознает тексты на 179 языках.

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Отзывы о программе ABBYY Screenshot Reader

Мария про ABBYY Screenshot Reader 11.0.250 [06-11-2017]

Супер программа. Но после обновления Windows перестала запускаться...
3 | 6 | Ответить

Иван про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [30-10-2013]

программа очень удобная, тем не менее хотелось бы чтобы разрешение снимка было бы повыше хотя бы раз в 5-ть. это требуется если нужно распечатать какие-то фрагменты с увеличением. в данной версии распечатки получаются размытыми. есть ли обновления на эту тему?
2 | 8 | Ответить

(ерж про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [14-06-2013]

Спасибо сайту за отличную программу.
2 | 3 | Ответить

Денис про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [18-05-2013]

Просто пробник с лицензионного сайта. на 120 дней с окном рекламы.
11 | 23 | Ответить

yur про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [13-11-2012]

Клаcсная программа! Рекомендую. Очень помогfет в работе, когда текст с ПДФ не копируется обычным способом.
3 | 3 | Ответить

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