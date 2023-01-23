ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана. Она поможет сохранить изображение всего экрана, окна приложения или выделенной вручную области.

Главная отличительная особенность заключается в том, что используя ABBYY Screenshot Reader, вы сможете не только создавать снимки необходимой области экрана, но и при необходимости распознать из него текст и сохранить в редактируемый формат. Это удобно в случае, если текст нельзя скопировать обычным образом, например в анимированных роликах, в PDF-файлах, мультимедийных презентациях, графических изображениях.

Программа распознает тексты на 179 языках.