ABBYY Screenshot Reader для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 59
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 490 руб. | Купить
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|11.0.250 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ABBYY Software
|Категории:
|Захват экрана - Распознавание
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 63 481 | Статистика
|Размер:
|228,69 Мб
ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана. Она поможет сохранить изображение всего экрана, окна приложения или выделенной вручную области.
Главная отличительная особенность заключается в том, что используя ABBYY Screenshot Reader, вы сможете не только создавать снимки необходимой области экрана, но и при необходимости распознать из него текст и сохранить в редактируемый формат. Это удобно в случае, если текст нельзя скопировать обычным образом, например в анимированных роликах, в PDF-файлах, мультимедийных презентациях, графических изображениях.
Программа распознает тексты на 179 языках.
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Отзывы о программе ABBYY Screenshot Reader
Мария про ABBYY Screenshot Reader 11.0.250 [06-11-2017]
Супер программа. Но после обновления Windows перестала запускаться...
3 | 6 | Ответить
Иван про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [30-10-2013]
программа очень удобная, тем не менее хотелось бы чтобы разрешение снимка было бы повыше хотя бы раз в 5-ть. это требуется если нужно распечатать какие-то фрагменты с увеличением. в данной версии распечатки получаются размытыми. есть ли обновления на эту тему?
2 | 8 | Ответить
(ерж про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [14-06-2013]
Денис про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [18-05-2013]
Просто пробник с лицензионного сайта. на 120 дней с окном рекламы.
11 | 23 | Ответить
yur про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [13-11-2012]
Клаcсная программа! Рекомендую. Очень помогfет в работе, когда текст с ПДФ не копируется обычным способом.
3 | 3 | Ответить