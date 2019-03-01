ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 Home
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
CuneiForm 12
CuneiForm - удобное в эксплуатации приложение, которое предназначено для распознавания текста и конвертации бумажных документов и графических файлов в редактируемый
ABBYY Screenshot Reader 11.0.250
ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана с возможностью автоматического распознавания текста на полученых
WinScan2PDF 4.71
WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего
NAPS2 5.8.2
NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) - очень удобная оболочка для сканирования документов и сохранения их в формат PDF или в виде графического изображения
Freemore OCR February 08, 2019
Freemore OCR - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро и легко извлекать текст из изображений и PDF документов, с последующим их