HippoScan (ранее ScanTool) - программа, которая пригодится тем пользователям, кто часто делает электронные копии бумажных документов. Сделать электронную копию документа (отсканировать) можно нажав всего несколько клавиш, программа сохраняет результат в pdf или в виде набора картинок. Уровень сжатия, разрешение сканирования и глубина цвета настраивается.

Перед сохранением результата можно сделать обработку страниц, а именно:

увеличить яркость;

увеличить контрастность;

повернуть выбранное изображение на 90/180 градусов;

повернуть все изображения на 90/180 градусов;

поменять порядок следования страниц в конечном документе (в случае если они сканировались не в том порядке).

Кроме того, можно выбрать два вида сохрания: "тихое" и с запросом. В первом случае документы сохраняются в ранее выбранный каталог (выбирается в настройках) с автоматической генерацией имен, во втором перед каждым сохранением будет запрошено имя файла и путь.