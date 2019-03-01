HippoScan для Windows

HippoScan 1.5.6

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Описание HippoScan 1.5.6Описание   Скачать HippoScan 1.5.6СКАЧАТЬ (13,09 Мб) Скриншоты HippoScan 1.5.6Скриншоты (2)   Статистика HippoScan 1.5.6Статистика   Отзывы о HippoScan 1.5.6Отзывы (9)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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HippoScan (ранее ScanTool) - программа, которая пригодится тем пользователям, кто часто делает электронные копии бумажных документов. Сделать электронную копию документа (отсканировать) можно нажав всего несколько клавиш, программа сохраняет результат в pdf или в виде набора картинок. Уровень сжатия, разрешение сканирования и глубина цвета настраивается.

Перед сохранением результата можно сделать обработку страниц, а именно:

  • увеличить яркость;
  • увеличить контрастность;
  • повернуть выбранное изображение на 90/180 градусов;
  • повернуть все изображения на 90/180 градусов;
  • поменять порядок следования страниц в конечном документе (в случае если они сканировались не в том порядке).

Кроме того, можно выбрать два вида сохрания: "тихое" и с запросом. В первом случае документы сохраняются в ранее выбранный каталог (выбирается в настройках) с автоматической генерацией имен, во втором перед каждым сохранением будет запрошено имя файла и путь.

Что нового в HippoScan 1.5.6?
  • возможность компоновки двух страниц в одну
  • поддержка сканеров с автоподатчиком оригиналов
  • поддержка двустороннего сканирования
  • регулировка разрешения, количества пикселей и физического размера
  • устранена ошибка, которая имела место при работе с некоторыми моделями сканеров
Скриншоты HippoScan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 31 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаспознавание
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Отзывы о программе HippoScan

Александр про HippoScan 1.4.4 [02-02-2018]

После включения выдаёт сообщение: "В системе не обнаружено ни одного сканера". Слепая программка!
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Павел про HippoScan 1.3.2 [10-09-2016]

Не работает на Виндовс 7. Зависает наглухо в самом начале сканирования.
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dizzy в ответ Павел про HippoScan 1.3.2 [14-09-2016]

Я бы не стал так категорично говорить - в нашем учреждении около 60 машин с windows 7, не зависло ни на одной.
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Олег про ScanTool 1.0 [01-02-2016]

Прога прекрасно работает на ХР. Настроек минимум. Спасибо!!!
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Юзверь про ScanTool 1.0 [13-12-2015]

Так и не заработала. При нажатии кнопки "сканировать" глубокое зависание. Пришлось снести
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dizzy в ответ Юзверь про HippoScan 1.1.0 [22-03-2016]

А средствами штатных утилит сканера удается снять копию?
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Назима про ScanTool 1.0 [27-11-2015]

Спасибо Вам большое. Очень удобно работать. Удачи!
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