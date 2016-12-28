Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности.
Особенности приложения включают:
- 12 уровней сложности.
- Разные режимы игры:«Аматор» и «Ас».
- Движок Treebeard, обеспечивающий максимальное сходство искусственного интеллекта с человеком.
- Несколько типов подсказок.
- Таблица лидеров и достижений.