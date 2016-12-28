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Chess Free для Android

Chess Free 2.531 для Android

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Описание Chess Free 2.531 для AndroidОписание   Скачать Chess Free 2.531 для AndroidСКАЧАТЬ (12,82 Мб) Скриншоты Chess Free 2.531 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Chess Free 2.531 для AndroidСтатистика   Отзывы о Chess Free 2.531 для AndroidОтзывы (7)  
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4.20 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности.

Особенности приложения включают:

  • 12 уровней сложности.
  • Разные режимы игры:«Аматор» и «Ас».
  • Движок Treebeard, обеспечивающий максимальное сходство искусственного интеллекта с человеком.
  • Несколько типов подсказок.
  • Таблица лидеров и достижений.
Скриншоты Chess Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 50 718
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Шахматы, шашки
 Программа Chess Free отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Chess Free

Майрамбек про Chess Free 2.36 для Android [16-11-2015]

Скажите пож-та 11 уревен free какой разряд
1 | 3 | Ответить

Юрий про Chess Free 2.313 для Android [20-07-2015]

Отличная игра
1 | 1 | Ответить

Андрей про Chess Free 2.21 для Android [03-02-2015]

Кто увлекается шахматами, качайте и не пожалеете. Пожалуй лучшее приложение, из этой категории, которое я когда либо встречал.
1 | | Ответить

Игрок про Chess Free 1.801 для Android [09-02-2014]

Отличная игра! Порадовала возможностью обучения.
1 | | Ответить

Гость про Chess Free 1.64 для Android [06-03-2013]

Смотря какой уровень сложности. Игра просто супер.
1 | | Ответить

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