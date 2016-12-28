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5 Chess Free — очень хороший вариант шахмат для Android. Вы можете играть как против смартфона, так и с другом на одном устройстве. При этом в первом и во втором случае можно выбрать цвет фигур, время на игру и на обдумывание хода. При игре против смартфона вы также выбираете уровень сложности. Особенности приложения включают: 12 уровней сложности.

Разные режимы игры:«Аматор» и «Ас».

Движок Treebeard, обеспечивающий максимальное сходство искусственного интеллекта с человеком.

Несколько типов подсказок.

Таблица лидеров и достижений.