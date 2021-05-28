250+ Solitaire Collection — прекрасный набор пасьянсов для Android. Содержит огромное количество игр, к каждой из которых идет описание правил. Пасьянсы распределены по категориям и по алфавиту.

Любимые пасьянсы можно внести в Избранное. Есть настройка внешнего вида карт и игрового стола. Также в приложении есть возможность создавать новые пасьянсы следующих типов: Свободная ячейка, Косынка, Алжирский пасьянс, Скорпион, Гольф, Королевские секреты, Свита короля.