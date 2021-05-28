250+ Solitaire Collection для Android
|Оценка:
|4.16/5 голосов - 30
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Литовский
|Разработчик:
|Alexei Anoshenko
|Категории:
|Карточные - Настольные
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 43 229 | Статистика
|Размер:
|8,48 Мб
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250+ Solitaire Collection — прекрасный набор пасьянсов для Android. Содержит огромное количество игр, к каждой из которых идет описание правил. Пасьянсы распределены по категориям и по алфавиту.
Любимые пасьянсы можно внести в Избранное. Есть настройка внешнего вида карт и игрового стола. Также в приложении есть возможность создавать новые пасьянсы следующих типов: Свободная ячейка, Косынка, Алжирский пасьянс, Скорпион, Гольф, Королевские секреты, Свита короля.
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Kehlsteinhaus про 250+ Solitaire Collection 2.2.1 для Android [05-06-2013]