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250+ Solitaire Collection для Android

Описание
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Оценка: 4.16/5 голосов - 30
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Литовский
Разработчик:
Категории:Карточные - Настольные
Загрузок (сегодня/всего):3 / 43 229 | Статистика
Размер:8,48 Мб
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250+ Solitaire Collection — прекрасный набор пасьянсов для Android. Содержит огромное количество игр, к каждой из которых идет описание правил. Пасьянсы распределены по категориям и по алфавиту.

Любимые пасьянсы можно внести в Избранное. Есть настройка внешнего вида карт и игрового стола. Также в приложении есть возможность создавать новые пасьянсы следующих типов: Свободная ячейка, Косынка, Алжирский пасьянс, Скорпион, Гольф, Королевские секреты, Свита короля.

Что нового в 250+ Solitaire Collection 4.16.0?
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Отзывы о программе 250+ Solitaire Collection

Kehlsteinhaus про 250+ Solitaire Collection 2.2.1 для Android [05-06-2013]

Чому фігня? Непогані пас'янси. Злі ви...
2 | 3 | Ответить

таня про 250+ Solitaire Collection 2.0.2 для Android [26-03-2013]

не фигня это
2 | 2 | Ответить

Виталий про 250+ Solitaire Collection 1.7.5 для Android [26-01-2013]

согласен фигня
2 | 2 | Ответить

елена про 250+ Solitaire Collection 1.7.5 для Android [04-01-2013]

Фигня
2 | 3 | Ответить

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