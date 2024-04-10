Chess for Android — играйте в шахматы против искусственного интеллекта. В приложении присутствует возможность включить подсказки во время игры. Навигационная панель позволяет пользователям исправлять собственные ошибки и анализировать игру. При желании, игрок может экспортировать/импортировать игру в форматах FEN/PGN.

Программа работает на движках Chess Interface (UCI) и Chess Engine Communication Protocol (WinBoard и XBoard) и игроки могут выбирать себе противника или смотреть, как играет компьютер против самого себя.