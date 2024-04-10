Chess for Android для Android
|Оценка:
|3.96/5 голосов - 19
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aart Bik
|Категории:
|Настольные - Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 27 792 | Статистика
|Размер:
|1,14 Мб
|СКАЧАТЬ
Chess for Android — играйте в шахматы против искусственного интеллекта. В приложении присутствует возможность включить подсказки во время игры. Навигационная панель позволяет пользователям исправлять собственные ошибки и анализировать игру. При желании, игрок может экспортировать/импортировать игру в форматах FEN/PGN.
Программа работает на движках Chess Interface (UCI) и Chess Engine Communication Protocol (WinBoard и XBoard) и игроки могут выбирать себе противника или смотреть, как играет компьютер против самого себя.
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Отзывы о программе Chess for Android
Стас про Chess for Android 4.2 для Android [08-10-2013]
plants boss про Chess for Android 4.1 для Android [30-12-2012]
Chto eto za fignja? Pochemu protivnik mozhet sdelat vzjatie na prohodea ja net? A v ostolnom normalno.
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